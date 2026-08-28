Trump va signer un décret visant à créer une Académie spatiale américaine

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Le président Donald Trump a déclaré vendredi qu'il signerait un décret présidentiel visant à créer une Académie spatiale américaine.

“Je vais signer un décret présidentiel pour lancer le processus de création d'une nouvelle académie nationale. Elle s'appellera l'Académie spatiale américaine. C'est un événement majeur,” a déclaré M. Trump lors d'une visite au Centre spatial Johnson de la Nasa, à Houston.