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Trump va signer un décret visant à créer une Académie spatiale américaine
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 18:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump a déclaré vendredi qu'il signerait un décret présidentiel visant à créer une Académie spatiale américaine.

“Je vais signer un décret présidentiel pour lancer le processus de création d'une nouvelle académie nationale. Elle s'appellera l'Académie spatiale américaine. C'est un événement majeur,” a déclaré M. Trump lors d'une visite au Centre spatial Johnson de la Nasa, à Houston.

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