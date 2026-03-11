Trump va invoquer la loi d'urgence pour le producteur de pétrole californien Sable, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et mise à jour des actions)

Le président américain Donald Trump envisage d'invoquer la loi d'urgence pour Sable Offshore SOC.N alors qu'elle cherche à redémarrer la production d'un groupe de plates-formes offshore en Californie, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant une personne familière avec le sujet.

Les actions de Sable ont augmenté de 16,3 % à 16,75 $ dans les échanges de l'après-midi.

M. Trump se prépare à invoquer les autorités en vertu de la loi sur la production de défense (Defense Production Act) afin d'écarter les lois des États et de faciliter l'obtention de permis pour Sable, a ajouté le rapport.

L'ordonnance prévue ouvrirait également la voie à une nouvelle production de pétrole au large de la côte sud de la Californie, dans le but de permettre à M. Trump d'atténuer la pénurie mondiale de brut provoquée par sa guerre contre l'Iran, a déclaré Bloomberg dans le rapport.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran a fait grimper les prix du pétrole, rendant le carburant plus cher pour les consommateurs en Californie, où les prix de l'essence étaient déjà en hausse.

Les prix des carburants sont un point de pression politique clé en Californie et M. Trump a intensifié ses efforts pour lutter contre la hausse des prix des carburants avant les élections de mi-mandat en novembre.

Sable Offshore et le bureau de la Maison Blanche n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.