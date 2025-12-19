Trump va annoncer de nouveaux accords pour réduire les prix des médicaments, selon la Maison Blanche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'annonce de la Maison Blanche dans les paragraphes 1-2) par Michael Erman, Jarrett Renshaw et Patrick Wingrove

Le président américain Donald Trump devrait annoncer vendredi de nouveaux accords visant à réduire les prix des médicaments sur ordonnance, a déclaré la Maison Blanche.

L'annonce est prévue pour 13 heures (heure de l'Est) à la Maison Blanche.

AbbVie ABBV.N , Bristol Myers Squibb BMY.N , Gilead Sciences GILD.O , et Merck MRK.N sont parmi les principaux fabricants de médicaments qui devraient annoncer des accords visant à réduire les prix de certains médicaments, selon des sources familières avec le sujet.

Les laboratoires suisses Novartis NOVN.S et Roche ROG.S devraient également participer, a rapporté Bloomberg News en début de semaine. Reuters avait précédemment rapporté qu'AbbVie faisait partie des entreprises concernées.

En juillet, Donald Trump a envoyé des lettres aux dirigeants de 17 grandes entreprises pharmaceutiques pour leur demander de proposer les prix dits de la nation la plus favorisée au programme de santé Medicaid du gouvernement américain destiné aux personnes à faible revenu et de garantir que les nouveaux médicaments ne seront pas lancés à des prix supérieurs à ceux pratiqués dans d'autres pays à revenu élevé. Jusqu'à présent, cinq entreprises ont conclu des accords avec l'administration afin de maîtriser les prix. Il s'agit de Pfizer, Eli Lilly LLY.N , AstraZeneca AZN.L , Novo Nordisk

NOVOb.CO et EMD Serono, la division américaine du groupe allemand Merck KGaA MRCG.DE . Les 12 autres sont Sanofi SASY.PA , Regeneron REGN.O , Merck

MRK.N , Johnson & Johnson JNJ.N , AbbVie ABBV.N , Amgen

AMGN.O , Gilead GILD.O , Boehringer Ingelheim, Bristol Myers

BMY.N , GSK GSK.L , Novartis et Genentech, la filiale américaine de Roche. Bristol Myers, Gilead et la Maison Blanche n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. AbbVie et Merck ont refusé de commenter. Novartis a déclaré qu'elle était en discussion avec l'administration Trump et qu'elle s'engageait à trouver des solutions pour réduire les coûts pour les Américains. Roche a déclaré soutenir l'objectif de Donald Trump de réduire le coût des médicaments et a encouragé d'autres pays à récompenser l'innovation biopharmaceutique.

Donald Trump se concentre depuis longtemps sur la disparité entre les prix des médicaments aux États-Unis et dans d'autres pays riches, dont les systèmes de santé sont gérés par l'État et négocient des remises. Le spectre d'un contrôle plus strict des prix par le gouvernement américain a d'abord effrayé les investisseurs , mais les termes des accords annoncés jusqu'à présent ont calmé beaucoup de ces craintes.

Les analystes ont noté que Medicaid, qui ne représente qu'environ 10 % des dépenses en médicaments aux États-Unis, bénéficie déjà de remises de prix substantielles, dépassant 80 % dans certains cas. Pfizer, qui a annoncé ses perspectives financières pour 2026 mardi, a déclaré que les remises accordées par Medicaid entraîneraient une compression des prix et des marges l'année prochaine.