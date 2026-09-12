 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump tient l'Iran pour responsable de l'attaque contre un oléoduc saoudien
information fournie par Reuters 12/09/2026 à 12:33
Ajouter Boursorama à vos sources

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que l'Iran était probablement responsable d'une attaque de drones contre l'Arabie saoudite qui a provoqué la fermeture de son oléoduc est-ouest, l'une des principales voies d'exportation de pétrole du royaume permettant de contourner le détroit d'Ormuz.

"Je pense que c'est eux, c'est probablement eux", a-t-il dit à la presse à Dublin à propos de cette attaque menée à partir du territoire irakien.

Le président américain a précisé qu'il s'était entretenu avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, après avoir répété que les États-Unis "contrôlent le détroit d'Ormuz".

Donald Trump a par ailleurs affirmé que les Houthis, alliés de l'Iran qui pourraient bientôt être en mesure de fermer le détroit de Bab el-Mandeb, porte d'entrée de la mer Rouge, avaient contacté son administration pour lui faire savoir qu'ils ne souhaitaient pas que les États-Unis s'impliquent directement dans le conflit au Yémen.

"Ils préfèreraient de loin que nous ne nous en mêlions pas, et ils laissent passer la plupart des navires. Il n'y a qu'un seul pays avec lequel ils ne s'entendent pas très bien (l'Arabie saoudite, NDLR), et nous allons régler ce problème", a-t-il déclaré.

(Reportage de Bo Erickson et Conor Humphries à Dublin ; version française Tangi Salaün)

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
2,83 USD NYMEX -0,11%
Pétrole Brent
104,36 USD Ice Europ -4,51%
Pétrole WTI
100,15 USD Ice Europ -3,70%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,36 -4,51%
CAC 40
8 179,77 +0,78%
Or
4 348,36 0,00%
TOTALENERGIES
78,77 +0,50%
EUR/USD SPOT
1,15983 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank