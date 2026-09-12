Trump tient l'Iran pour responsable de l'attaque contre un oléoduc saoudien

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que l'Iran était probablement responsable d'une attaque de drones contre l'Arabie saoudite qui a provoqué la fermeture de son oléoduc est-ouest, l'une des principales voies d'exportation de pétrole du royaume permettant de contourner le détroit d'Ormuz.

"Je pense que c'est eux, c'est probablement eux", a-t-il dit à la presse à Dublin à propos de cette attaque menée à partir du territoire irakien.

Le président américain a précisé qu'il s'était entretenu avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, après avoir répété que les États-Unis "contrôlent le détroit d'Ormuz".

Donald Trump a par ailleurs affirmé que les Houthis, alliés de l'Iran qui pourraient bientôt être en mesure de fermer le détroit de Bab el-Mandeb, porte d'entrée de la mer Rouge, avaient contacté son administration pour lui faire savoir qu'ils ne souhaitaient pas que les États-Unis s'impliquent directement dans le conflit au Yémen.

"Ils préfèreraient de loin que nous ne nous en mêlions pas, et ils laissent passer la plupart des navires. Il n'y a qu'un seul pays avec lequel ils ne s'entendent pas très bien (l'Arabie saoudite, NDLR), et nous allons régler ce problème", a-t-il déclaré.

(Reportage de Bo Erickson et Conor Humphries à Dublin ; version française Tangi Salaün)