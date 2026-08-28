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Trump signe un décret visant à créer une Académie spatiale américaine
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 19:10
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires de Trump et de précisions) par Jacob Bogage et Nandita Bose

Le président Donald Trump a signé vendredi un décret visant à lancer la création d'une Académie spatiale américaine, une nouvelle institution inspirée de West Point et d'autres grandes écoles militaires américaines. "Elle s’appelle l’Académie spatiale américaine. C’est un événement majeur", a déclaré Donald Trump lors d’une visite au Centre spatial Johnson de la Nasa à Houston, où il a remis la Médaille d’honneur spatiale du Congrès à l’équipage d’Artemis II.

Donald Trump a expliqué que cette académie contribuerait à former les militaires, les ingénieurs et les opérateurs civils nécessaires à mesure que la Force spatiale américaine et l’industrie spatiale commerciale se développent, et que Washington étend ses ambitions sur la Lune et au-delà.

"Une nation ne peut pas être la première sur Terre si elle est la deuxième dans l’espace. C’est tout simplement impossible. D’une manière ou d’une autre, ça ne fonctionne pas comme ça", a ajouté Donald Trump.

Donald Trump a également indiqué que la Nasa avait commencé à travailler sur ce qu’il a qualifié de premier vaisseau spatial interplanétaire à propulsion nucléaire, dont le lancement pour une mission vers Mars est prévu en 2028.

Il a précisé que ce vaisseau pourrait être le premier d’une flotte américaine plus importante destinée à banaliser les voyages spatiaux.

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