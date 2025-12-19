Trump signe un décret visant à assouplir la réglementation américaine sur la marijuana, suscitant l'espoir de l'industrie

La reclassification pourrait remodeler l'industrie du cannabis et alléger les sanctions

L'acceptation générale et l'accès aux banques restent des défis à relever

Certains républicains se sont opposés à la décision de Trump

Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret ordonnant l'assouplissement de la réglementation fédérale sur la marijuana, une mesure qui pourrait revenir sur des décennies de politique de lutte contre l'herbe.

Le décret de M. Trump charge le procureur général de procéder rapidement à la reclassification de la marijuana . Dans ce cas, la plante psychoactive serait classée parmi les drogues les moins dangereuses, aux côtés des analgésiques courants, de la kétamine et de la testostérone.

Une telle décision représenterait l'un des changements fédéraux les plus importants en matière de politique de la marijuana depuis des décennies. Elle pourrait remodeler l'industrie du cannabis, débloquer des milliards de dollars pour la recherche et ouvrir des portes longtemps fermées aux banques et aux investisseurs.

Le chef des démocrates du Sénat, Chuck Schumer, s'est félicité de cette décision, tandis que des dizaines de législateurs du parti républicain de M. Trump l'ont critiquée.

M. TRUMP AFFIRME QUE CERTAINS PATIENTS DOIVENT AVOIR ACCÈS AU MÉDICAMENT

La marijuana restera illégale au niveau fédéral et soumise à une mosaïque de lois locales dans tout le pays, a précisé M. Trump. Certains experts du secteur ont déclaré qu'une action du Congrès était encore nécessaire pour mettre en place une réglementation plus stable.

"Nous avons des gens qui me supplient de faire cela, des gens qui souffrent énormément depuis des décennies", a déclaré M. Trump aux journalistes à la Maison Blanche. Mais le président abstinent a également déclaré que les substances contrôlées étaient risquées et que l'expérimentation ne l'intéressait pas.

"Je n'en veux pas, d'accord", a-t-il déclaré. "Je ne vais pas en prendre. Mais beaucoup de gens en veulent. Beaucoup de gens en ont besoin."

De hauts responsables de l'administration ont déclaré que l'objectif premier de ce décret était d'intensifier la recherche médicale sur la marijuana et les produits connexes afin d'en comprendre les risques et les possibilités de traitement. Les Centers for Medicare and Medicaid Services prévoient d'autoriser certains bénéficiaires à utiliser des produits à base de CBD dérivés du chanvre dès le mois d'avril.

Des dizaines de républicains de la Chambre des représentants et du Sénat ont écrit à M. Trump jeudi pour lui demander de ne pas signer le décret.

"Le reclassement de la marijuana dans l'annexe III enverra un message erroné aux enfants américains, permettra aux cartels de la drogue et rendra nos routes plus dangereuses", ont-ils déclaré.

La marijuana est la drogue illicite la plus consommée dans le monde et aux États-Unis. Près d'un Américain sur cinq en consomme chaque année, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Des millions d'Américains ont été arrêtés pour possession de cette drogue, alors même que des entreprises de culture cotées en bourse vendent des produits liés au cannabis.

Les procureurs, la police et les juges pourraient alléger les poursuites pénales en réponse à l'acceptation croissante de cette drogue.

ASSOUPLIR LA RÉGLEMENTATION SUR LES DROGUES La Drug Enforcement Administration doit examiner la recommandation d'inscrire la marijuana à l'annexe III de la loi américaine sur les substances contrôlées (U.S. Controlled Substances Act) et décidera de la reclassification. La question s'est enlisée dans le processus bureaucratique de l'agence.

En vertu de cette loi, la marijuana est inscrite à l'annexe I, comme l'héroïne, l'ecstasy et le peyotl. Cette classification indique qu'elle présente un fort potentiel d'abus et qu'elle n'a pas d'usage médical actuellement reconnu. Les drogues de l'annexe III sont considérées comme moins addictives et comme ayant des usages médicaux légitimes.

Même si elle était reclassée, la marijuana serait toujours considérée comme une substance contrôlée au niveau fédéral et son utilisation serait soumise à des restrictions strictes et à des sanctions pénales.

Il existe une mosaïque de lois au niveau local, allant d'États où l'usage et la possession sont totalement légaux à d'autres où ils sont totalement illégaux. Depuis que la Californie a autorisé pour la première fois l'usage médical de la marijuana en 1996, la tendance depuis 30 ans est à l'assouplissement de la réglementation.

LES ACTIONS DU CANNABIS ONT PRIS DE LA VALEUR

Les actions des entreprises liées au cannabis ont progressé à la suite des nouvelles en provenance de Washington, mais ont chuté de 3 % à 12 % à la clôture de jeudi. Les actions cotées aux États-Unis de Tilray TLRY.O ont chuté de 4,2 %, Aurora Cannabis ACB.TO a perdu 3,4 %, SNDL SNDL.O a glissé de près de 1,5 % et Canopy Growth WEED.TO a dégringolé d'environ 12 % à la clôture. Les titres avaient auparavant gagné entre 6 % et 12 % dans les échanges de l'après-midi avant de faire marche arrière.

Au moins deux analystes ont déclaré que les attentes concernant l'inclusion d'un mandat pour les services bancaires liés au cannabis dans l'ordonnance, mandat qui n'a pas été inclus, pourraient avoir causé une certaine déception parmi les investisseurs.

Le financement reste l'un des plus grands défis pour les producteurs de cannabis, car les restrictions fédérales empêchent la plupart des banques et des investisseurs institutionnels d'entrer dans le secteur, ce qui oblige les producteurs à se tourner vers des prêts coûteux ou des prêteurs alternatifs. Un marché noir prospère également en raison des coûts élevés de l'activité.

"Ce changement marque une étape importante vers une plus grande clarté réglementaire et l'acceptation institutionnelle du cannabis dans le monde entier", a déclaré un porte-parole d'Organigram Global, une entreprise du secteur du cannabis

OGI.TO .

La plupart des Américains se disent favorables à une légalisation complète. Au cours de son mandat de 2021-2025, l'ancien président démocrate Joe Biden a accordé une grâce générale pour la plupart des accusations fédérales de possession de marijuana et a donné le coup d'envoi de l'examen du statut de la marijuana . À l'issue de cet examen, le ministère de la santé et des services sociaux a recommandé de faire passer la marijuana à l'annexe III.

Trump s'est forgé une réputation de républicain respectueux de la loi et de l'ordre, en bombardant des trafiquants de drogue présumés dans les eaux internationales et en déployant l'armée dans les villes pour lutter contre la criminalité, des actions qui ont suscité un examen juridique approfondi. Mais il a également dérogé à la tradition en récompensant des groupes et des individus privilégiés, notamment en graciant plusieurs personnes condamnées pour des infractions fédérales liées à la drogue .