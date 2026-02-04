 Aller au contenu principal
Assystem se classe 2e mondial dans la catégorie "Centrales nucléaires" du classement ENR 2025
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 11:39

Assystem se classe 2e mondial dans la catégorie " Centrales nucléaires " du classement Engineering News-Record (ENR) 2025, progressant d'une place par rapport à 2024.

"Cette position reflète la capacité du Groupe à soutenir des projets nucléaires à grande échelle, dans un contexte marqué par la relance et l'expansion des programmes nucléaires dans plusieurs régions du monde" indique la direction.

Présent dans 13 pays, le Groupe opère sur l'ensemble du cycle de vie des installations nucléaires.

Spécialiste du génie nucléaire depuis près de 60 ans, Assystem s'appuie sur une expertise reconnue dans la conception, la construction, la maintenance et le démantèlement de ces infrastructures complexes.

"Cette hausse du classement ENR illustre également l'adaptation continue d'Assystem aux changements du secteur, qu'il s'agisse de nouveaux programmes nucléaires, du renouvellement des flottes existantes ou de l'intégration croissante des exigences en matière de sécurité, de performance industrielle et de durabilité" explique le groupe.

"Être classée 2e mondiale dans les centrales nucléaires reflète la forte position mondiale d'Assystem et notre leadership de longue date en génie nucléaire. On observe un virage clair et croissant vers l'énergie nucléaire comme élément clé de la transition énergétique mondiale et de la souveraineté énergétique" a déclaré Stéphane Aubarbier, Directeur général adjoint du groupe Assystem.

Valeurs associées

ASSYSTEM
46,4500 EUR Euronext Paris -0,75%
