Assystem se classe 2e mondial dans la catégorie "Centrales nucléaires" du classement ENR 2025
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 11:39
"Cette position reflète la capacité du Groupe à soutenir des projets nucléaires à grande échelle, dans un contexte marqué par la relance et l'expansion des programmes nucléaires dans plusieurs régions du monde" indique la direction.
Présent dans 13 pays, le Groupe opère sur l'ensemble du cycle de vie des installations nucléaires.
Spécialiste du génie nucléaire depuis près de 60 ans, Assystem s'appuie sur une expertise reconnue dans la conception, la construction, la maintenance et le démantèlement de ces infrastructures complexes.
"Cette hausse du classement ENR illustre également l'adaptation continue d'Assystem aux changements du secteur, qu'il s'agisse de nouveaux programmes nucléaires, du renouvellement des flottes existantes ou de l'intégration croissante des exigences en matière de sécurité, de performance industrielle et de durabilité" explique le groupe.
"Être classée 2e mondiale dans les centrales nucléaires reflète la forte position mondiale d'Assystem et notre leadership de longue date en génie nucléaire. On observe un virage clair et croissant vers l'énergie nucléaire comme élément clé de la transition énergétique mondiale et de la souveraineté énergétique" a déclaré Stéphane Aubarbier, Directeur général adjoint du groupe Assystem.
Valeurs associées
|46,4500 EUR
|Euronext Paris
|-0,75%
A lire aussi
-
Les députés ont approuvé mercredi la création d'un "droit à l'aide à mourir" lors d'un nouvel examen en commission à l'Assemblée nationale, où cette réforme sociétale majeure fait son retour en deuxième lecture, après son rejet par les sénateurs la semaine dernière. ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,29% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et inchangée pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR ... Lire la suite
-
"Mon cerveau qui me remet les images en tête": au collège La Guicharde de Sanary-sur-Mer, c'est le traumatisme qui prévaut mercredi au lendemain de la violente agression au couteau d'une enseignante de 60 ans en classe qui reste dans un état très préoccupant. L'élève ... Lire la suite
-
Nexans ( 0,37%, à 136,40 euros) bouge peu malgré l'annonce d'un contrat important auprès d'Enedis et la recommandation positive d'Oddo BHF. Ce matin, le groupe dédié à la fourniture de câbles pour la transmission d'énergie et de données a annoncé la signature d'un ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer