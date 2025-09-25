Trump signe un décret actant la légalité de l'accord sur TikTok

Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret exécutif affirmant que le projet de transfert des opérations aux Etats-Unis de TikTok, propriété du chinois Bytedance, est conforme aux exigences énoncées dans une loi de 2024.

La valeur des actifs de la nouvelle entité, a déclaré le vice-président J.D. Vance, s'établirait autour de 14 milliards de dollars (12 milliards d'euros).

Le décret déclare que le projet de vente est conforme à la loi de 2024 exigeant que la plateforme chinoise de vidéos cède ses activités américaines, pour des raisons de sécurité nationale, sous peine d'interdiction.

Soucieux de ne pas fermer une plateforme très populaire auprès des Américains, Donald Trump a repoussé à plusieurs reprises la mise en oeuvre de cette législation afin de trouver un accord sur la reprise des activités américaines de TikTok et obtenir l'aval du gouvernement chinois.

Washington et Pékin ont annoncé la semaine dernière un accord de principe pour que l'application de vidéos TikTok passe sous contrôle américain.

"Il y a eu des résistances de la part de la Chine mais la chose fondamentale que nous voulions obtenir, c'est le maintien des activités de Tiktok mais aussi la garantie que la vie privée des Américains sera protégée comme l'exige la loi", a commenté J.D. Vance, chargé du dossier par le président américain.

Donald Trump a estimé que TikTok, qui compte 170 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis, avait contribué à son élection à deuxième mandat en novembre dernier. Le président américain a un compte personnel sur la plateforme, avec 15 millions d'abonnés. La Maison blanche a également ouvert un compte le mois dernier.

"J'ai parlé au président chinois Xi Jinping . Nous avons eu une bonne discussion. Je lui a dit ce que nous faisions. Il m'a dit de continuer", a déclaré Donald Trump.

"Ce sera totalement piloté par des Américains", a-t-il encore affirmé, déclarant que Michael Dell, Rupert Murdoch et "probablement quatre ou cinq investisseurs de classe mondiale" seraient impliqués dans le projet.

Des élus républicains de la Chambre des représentants réclament davantage de détails sur le projet de transfert des activités de la plateforme aux Etats-Unis pour s'assurer qu'elles seront bien dissociées de la tutelle chinoise.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)