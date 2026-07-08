Trump revient de manière inattendue à l'ancien Air Force One, reléguant au second plan le jet qatari

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* Trump renonce à l'avion qatari pour son vol entre la Turquie et le Royaume-Uni

* Ce changement relance les critiques concernant cette modernisation coûteuse et précipitée

* Les retards de Boeing repoussent de plusieurs années le remplacement d’Air Force One

(Mise à jour du titre et des paragraphes 1 et 2; ajout d’éléments de contexte à partir du paragraphe 9) par Mike Stone

Le président Donald Trump a déclaré mercredi qu’il voyagerait de la Turquie au Royaume-Uni à bord d’un ancien Air Force One, un changement inattendu qui soulève des questions concernant le Boeing 747 modernisé offert par le Qatar, qu’il avait présenté il y a seulement quelques semaines comme son nouvel avion présidentiel.

Ce voyage en Turquie était le premier vol international de ce nouvel appareil.

Ce changement fait suite à des mois de remise en question concernant ce cadeau de luxe destiné à servir de remplacement temporaire, alors que Boeing peine à livrer les avions Air Force One de nouvelle génération, dont la livraison a pris un retard considérable.

Les détracteurs ont remis en cause le coût, la sécurité et le rythme de la modernisation.

Trump a déclaré sur Truth Socialqu’il utiliserait un ancien Air Force One « par nostalgie » pour se rendre à la base de la RAF Mildenhall en Grande-Bretagne, tandis que le nouvel appareil visiterait cette même base afin que les militaires américains qui y sont stationnés puissent le visiter.

Le nouvel appareil est un Boeing BA.N 747 offert aux États-Unis par le Qatar l’année dernière et réaménagé par le sous-traitant de défense L3Harris Technologies LHX.N . Ce jumbo a été peint dans une livrée rouge, blanche, bleu foncé et dorée choisie par Trump, marquant ainsi une rupture avec le design utilisé depuis des décennies sur l’Air Force One. L’acceptation de ce jet qatari avait suscité de nombreuses critiques . Selon les experts, la modernisation de cet avion de luxe a nécessité des mises à niveau en matière de sécurité, des améliorations des systèmes de communication pour empêcher les écoutes, ainsi que l’intégration de capacités de défense antimissile.

Les législateurs démocrates ont estimé que cette conversion avait coûté plus d’un milliard de dollars et qu’elle augmentait les risques en matière de sécurité. Les mises à niveau ont été réalisées si rapidement que certains experts ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l’avion ne soit peut-être pas aussi sécurisé que l’actuel Air Force One.

Un deuxième avion pouvant servir d’Air Force One est toujours en attente lors des déplacements présidentiels.

Dans le cadre de ses efforts accélérés pour rendre l’avion opérationnel, l’armée de l’air a fait l’impasse sur certaines modifications initialement prévues pour l’avion présidentiel de nouvelle génération, afin de livrer plus rapidement une version provisoire.

Les responsables ont affirmé que l’avion répondait toujours aux normes présidentielles, le secrétaire de l’armée de l’air, Troy Meink, précisant que l’armée avait « évalué méticuleusement chaque exigence » tout en s’efforçant d’accélérer la livraison.

L’avion qatari sert d’appareil de transition pendant que Boeing s’efforce de livrer deux 747-8 spécialement conçus dans le cadre d’un contrat à prix fixe de 3,9 milliards de dollars signé en 2018.

Ce programme accuse désormais quatre ans de retard, la livraison n’étant pas prévue avant mi-2028, un retard qui pourrait priver Donald Trump d’un nouvel avion de fabrication américaine avant la fin de son mandat en janvier 2029.

Les coûts du programme Boeing ont grimpé à plus de 5 milliards de dollars, l’entreprise ayant comptabilisé des charges de plusieurs milliards de dollars liées à ce projet.