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Trump remet en cause les discussions avec l'Iran après une nouvelle flambée de tensions dans le détroit d'Ormuz
information fournie par Zonebourse 08/07/2026 à 21:09

Donald Trump a déclaré ne plus être certain de vouloir conclure un accord avec l'Iran, estimant que le cessez-le-feu conclu entre les deux pays est désormais caduc après de nouvelles attaques contre des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Le président américain a durci son discours envers Téhéran, laissant planer la menace de nouvelles frappes militaires et remettant en cause l'avenir des négociations.

En déplacement au sommet de l'OTAN à Ankara, Donald Trump a affirmé qu'il n'était "pas sûr" de vouloir poursuivre les discussions avec les autorités iraniennes. "Nous pouvons continuer à jouer à des jeux, mais je ne suis pas certain de vouloir conclure un accord", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il était temps "d'en finir une bonne fois pour toutes". Le président américain a expliqué avoir changé d'avis après avoir observé le comportement de l'Iran au cours des dernières semaines, alors qu'il avait auparavant qualifié ses dirigeants de partenaires de négociation "rationnels".

Cette prise de position intervient après plusieurs attaques contre des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, attribuées à l'Iran par les autorités américaines. En réponse, Washington a révoqué la dérogation autorisant les ventes de pétrole iranien, mesure qui faisait partie de l'accord de cessez-le-feu temporaire conclu le mois précédent. Les Etats-Unis ont également annoncé avoir mené des frappes contre des infrastructures militaires iraniennes et des embarcations utilisées dans la région, tandis que Donald Trump a indiqué qu'il pourrait ordonner de nouvelles opérations militaires.

Téhéran rejette pour sa part les accusations américaines et estime que Washington a lui-même violé les termes de l'accord. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei, a affirmé que le texte reconnaissait à l'Iran le droit de définir les modalités de circulation des navires dans le détroit d'Ormuz et a dénoncé les actions unilatérales américaines. Ce regain de tensions ravive les inquiétudes autour de cette voie maritime stratégique, par laquelle transite une part essentielle du commerce mondial de pétrole, et compromet les perspectives d'un règlement diplomatique entre les deux pays.

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