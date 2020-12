Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump refuse de dire s'il a toujours confiance en son ministre de la Justice Reuters • 03/12/2020 à 18:36









WASHINGTON, 3 décembre (Reuters) - Donald Trump a refusé jeudi de dire si William Barr gardait sa confiance, l'Attorney General ayant déclaré cette semaine qu'aucune fraude majeure n'avait pu être établie lors du scrutin présidentiel du 3 novembre aux Etats-Unis. S'exprimant devant la presse, le président américain a déploré les propos de William Barr et que ce dernier n'ait, selon lui, pas cherché de preuve des fraudes dont il accuse les démocrates. Joe Biden a été donné vainqueur de l'élection du 3 novembre avec 306 grands électeurs contre 232 à Donald Trump. Il a également remporté le vote à l'échelle nationale avec une avance de plus de 6,2 millions de voix. Malgré cela, Donald Trump continue d'affirmer que l'élection a été entachée par de graves irrégularités et qu'on lui a volé la victoire. (Jeff Mason; version française Nicolas Delame)

