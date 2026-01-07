Trump refuse d'autoriser les dividendes et les rachats d'actions pour les entreprises de défense tant qu'elles n'auront pas résolu les problèmes de production d'équipements militaires

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il n'autoriserait pas les dividendes ou les rachats d'actions pour les entreprises de défense tant qu'elles n'auront pas résolu les problèmes liés à la production d'équipements militaires.

"Les entreprises de défense ne produisent pas assez rapidement notre excellent équipement militaire et, une fois qu'elles l'ont produit, elles ne l'entretiennent pas correctement ou rapidement", a déclaré Donald Trump dans un message publié sur Truth Social.