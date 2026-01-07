 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump refuse d'autoriser les dividendes et les rachats d'actions pour les entreprises de défense tant qu'elles n'auront pas résolu les problèmes de production d'équipements militaires
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 20:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il n'autoriserait pas les dividendes ou les rachats d'actions pour les entreprises de défense tant qu'elles n'auront pas résolu les problèmes liés à la production d'équipements militaires.

"Les entreprises de défense ne produisent pas assez rapidement notre excellent équipement militaire et, une fois qu'elles l'ont produit, elles ne l'entretiennent pas correctement ou rapidement", a déclaré Donald Trump dans un message publié sur Truth Social.

Dividendes

Valeurs associées

BOEING CO
230,330 USD NYSE +0,22%
GENL DYNAMICS CO
355,360 USD NYSE -1,49%
LOCKHEED MARTIN
515,730 USD NYSE -1,21%
NORTHROP GRUMMAN
599,278 USD NYSE -1,86%
RTX
190,280 USD NYSE -0,08%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank