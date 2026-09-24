Trump reçoit Xi avec des égards exceptionnels

Le président américain Donald Trump accueille son homologue chinois Xi Jinping à son arrivée à Joint Base Andrews, dans le Maryland (est), le 23 septembre 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Un président américain ne se déplace presque jamais pour accueillir un dirigeant étranger à l'aéroport. Mais Donald Trump l'a fait mercredi pour le Chinois Xi Jinping, alors que Washington a annoncé au même moment une prolongation de la trêve commerciale avec Pékin.

L'avion Air China a atterri vers 21h40 GMT à la base aérienne Andrews, près de Washington, où des militaires en grande tenue et des avions de combat avaient été alignés en l'honneur de cette visite de trois jours.

De gauche à droite: la Première dame chinoise Peng Liyuan, le président Chinois Xi Jinping, le président américain Donald Trump et la Première dame américaine Melania Trump, à l'arrivée du couple présidentiel chinois à Joint Base Andrews, dans le Maryland (est) le 23 septembre 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Le président américain, accompagné de Melania Trump, a serré la main de son homologue, qui voyage avec son épouse Peng Liyuan, avant que les deux couples ne remontent le tapis rouge pour participer à une brève cérémonie d'arrivée incluant un survol d'avion de combat.

Chacun est ensuite parti de son côté.

Les deux dirigeants se retrouveront jeudi à la Maison Blanche, pour le temps fort annoncé d'une visite qui a d'ores et déjà atteint son but principal.

Les Etats-Unis et la Chine ont en effet décidé de prolonger leur trêve commerciale jusqu'au 10 janvier, a annoncé le ministre américain des Finances Scott Bessent.

Le président chinois Xi Jinping et sa femme Peng Liyuan à leur descente sur le tarmac de Joint Base Andrews, dans le Maryland (est), le 23 septembre 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

"Nous sommes convenus (mercredi) de prolonger (...) la détente économique entre nos deux pays qui devait prendre fin le 10 novembre (...) afin de nous laisser davantage de temps pour voir ce que nous pouvons faire sur le plan économique", a-t-il déclaré à la chaîne Fox News.

Les deux superpuissances avaient décidé en octobre 2025 de mettre fin à une surenchère de droits de douanes et de mesures commerciales restrictives, qui avait secoué toute l'économie mondiale.

Trump bouscule le protocole

D'ordinaire, les chefs d'Etat étrangers sont accueillis sur le tarmac par des responsables d'un rang inférieur et ne rencontrent le président américain qu'à leur arrivée à la Maison Blanche.

Des membres de la garde d'honneur de l'armée américaine portent les drapeaux des États-Unis et de la Chine lors d'une répétition avant la visite du président chinois Xi Jinping à la Maison Blanche, le 19 septembre 2026 à Washington ( AFP / Oliver Contreras )

Mais Donald Trump bouscule le protocole pour un chef d'Etat avec lequel il assure avoir des affinités particulières, là où Xi Jinping aborde leur relation avec plus de pragmatisme, selon Judith Shapiro, spécialiste de la Chine à l'American University.

Le président chinois "considère que l'ascension de la Chine tout comme le déclin des Etats-Unis sont inévitables", et que par conséquent la relation bilatérale doit être "gérée avec la plus grande délicatesse" pour éviter un affrontement ouvert, dit-elle.

Le vice-Premier ministre chinois He Lifeng arrive pour une réunion avec le ministre américain des Finances Scott Bessent, le 20 septembre 2026 à New York ( AFP / kena betancur )

Les fastes prévus, dont un autre survol de la Maison Blanche par des avions militaires, ont suscité une rare critique d'un élu républicain de haut rang.

"Notre commandant en chef devrait garder à l'esprit que son invité est un dictateur brutal (...) dont l'arsenal militaire massif est dirigé directement contre les Etats-Unis", a déclaré le sénateur Roger Wicker.

Au-delà de la trêve commerciale, les experts interrogés par l'AFP ne prévoient pas de percée sur d'autres dossiers épineux, dont l'intelligence artificielle ou l'accès aux terres rares chinoises, ni de coups d'éclat sur les questions diplomatiques sensibles, dont le soutien militaire américain à Taïwan et l'alliance de Pékin avec l'Iran.

Eloge de Musk

Donald Trump espère sans doute reléguer un temps au second plan ses grandes difficultés politiques, tout en satisfaisant son goût du faste protocolaire.

Le président républicain, en chute dans les sondages à cause du coût de la vie, risque de perdre le contrôle du Congrès après des législatives en novembre.

Jeudi, le dirigeant chinois aura droit à toute la pompe d'une visite d'Etat avec une nouvelle cérémonie d'accueil militaire à la Maison Blanche, accompagnée de coups de canon et du survol d'un bombardier B-2 flanqué de jets F-22 Raptors, ainsi qu'un dîner de gala auquel assisteront les grands noms de la tech américaine, dont les patrons d'OpenAI Sam Altman et de Nvidia Jensen Huang, ou encore Elon Musk (Tesla, SpaceX et X).

Ce dernier a jugé dans un entretien avec la télévision chinoise que Xi Jinping était "un grand dirigeant". "Sous sa gouverne, la Chine a énormément prospéré", a-t-il assuré.

Le président chinois n'a lui pas emmené de délégation de chefs d'entreprise, a indiqué une source américaine à l'AFP.

Vendredi, Donald et Melania Trump recevront leurs invités pour un thé à la Maison Blanche puis visiteront avec eux les Archives nationales à Washington.

Le président chinois Xi Jinping (d) et le président américain Donald Trump lors d'une cérémonie d'accueil au Grand Palais du Peuple à Pékin, le 14 mai 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Il s'agit de la première visite de Xi Jinping à la Maison Blanche depuis plus de dix ans, et de sa troisième rencontre avec Donald Trump depuis que ce dernier est revenu au pouvoir. Deux autres pourraient suivre avant la fin de l'année, lors du sommet de l'APEC en Chine et du G20 en Floride.