Crise des carburants et menace russe au menu de l'interview de Macron jeudi soir

Le président français Emmanuel Macron à l'Assemblée générale de l'ONU, le 22 septembre 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / RYAN MURPHY )

La flambée des prix à la pompe et l'état de la menace russe devraient occuper l'essentiel de l'interview d'Emmanuel Macron jeudi à 20H00 sur TF1 et France 2. L'occasion pour le chef de l'Etat de rester dans le jeu tout en se posant en "garant" de la présidentielle.

A sept mois de son départ de l'Elysée, Emmanuel Macron s'affiche essentiellement sur le plan international mais veut montrer jeudi, en répondant durant 30 à 40 minutes aux questions de Gilles Bouleau (TF1) et Caroline Roux (Francetv), que son action reste corrélée au quotidien des Français.

Un exercice simultané sur les deux grandes chaînes du PAF qu'il n'avait pas pratiqué depuis juin 2024. C'était trois jours avant une dissolution qui a provoqué son effacement précoce de la scène nationale, où il ne dispose plus d'autant de leviers pour peser faute de majorité à l'Assemblée nationale, sans compter une popularité en berne.

Le contexte de crises lui ouvre cependant une nouvelle fenêtre, dans laquelle il s'est engouffré la semaine dernière en conviant à l'Elysée les chefs de parti et certains candidats à la présidentielle.

Un rendez-vous au terme duquel il a dressé un tableau sombre de l'état du monde, entre les guerres au Proche et Moyen-Orient, ou les attaques "hybrides" de la Russie en Europe. Certains des participants en sont sortis saisis de "vertige", d'autres ont au contraire dénoncé "une opération de communication" voire, dixit Eric Ciotti, une diversion pour "masquer le déclin français".

Mais cette situation "est amenée à durer", "le retour à la normale ne devrait pas intervenir avant l'élection présidentielle", souligne l'entourage du président, pour qui il s'agira de "montrer à quel point la France agit".

Le front des carburants, qui fait bouillir la colère sociale, est le plus visible pour les Français qui voient leur pouvoir d'achat se rétrécir à mesure de l'augmentation du prix du gazole - en moyenne mercredi, 2,40 euros par litre en France, selon une analyse de l'AFP des données publiques - ou de l'essence SP98 (2,26 euros) et SP95-E10 (2,16 euros).

Malgré de nouvelles aides dévoilées mardi soir, le gouvernement, sans marge budgétaire, paraît démuni : 70% des Français les jugent insuffisantes, selon un sondage Elabe pour BFMTV mercredi. Et près de 8 sur 10 anticipent la poursuite de la hausse des prix des carburants.

Dans ce contexte, si le président "a demandé au gouvernement de soutenir les gens qui travaillent", il voudra démontrer jeudi que "le plus efficace reste l'action diplomatique à long terme".

"Nous ne sommes pas intimidés"

Emmanuel Macron a en effet enchaîné les rencontres ces dernières semaines, avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, le Premier ministre irakien Ali al-Zaidi, le roi Abdallah de Jordanie ou encore le Premier ministre canadien Mark Carney, pour tenter d'ouvrir de nouveaux débouchés et sécuriser les approvisionnements en pétrole, perturbés par les tensions extrêmes dans les détroits stratégiques d'Ormuz et de Bab el-Mandeb. A New York lundi, il a aussi présenté des initiatives à Donald Trump, dont celle d'une "trêve énergétique" dans le conflit en Ukraine.

Le président Emmanuel Macron accueille le président ukrainien Volodymyr Zelensky (g) à l'Hôtel des Invalides avant un sommet de la "coalition des volontaires" pour le soutien à l'Ukraine, le 13 juillet 2026 à Paris ( POOL / Tom Nicholson )

"Toute son action diplomatique consiste à essayer de changer la vie au quotidien", insiste son entourage.

L'autre grand volet de l'interview devrait être consacré à "rappeler l'état de la menace russe et dire ce qui est fait pour la contrer".

En guise d'illustration, le président devrait revenir sur un événement qu'il juge révélateur mais sous-évalué dans l'opinion: la présence de drones explosifs à l'aéroport allemand de Leipzig qui, s'ils avaient explosé comme prévu contre des avions ukrainiens, auraient probablement provoqué des pertes humaines. Une attaque ratée attribuée à Moscou.

Vendredi, le chef de l'Etat avait déjà assuré devant la presse que les attaques hybrides russes ne resteraient "pas sans réponse". "Nous ne sommes pas intimidés", avait-il martelé, appelant toutefois à protéger davantage les infrastructures critiques et sites sensibles du pays "contre les attaques de drones et les attaques cyber".

Une manière pour lui de se positionner aussi dans la campagne présidentielle, en tant que "garant" d'un scrutin sur lequel pèse des risques d'ingérences étrangères. Mais "sans jamais polluer" l'élection, promet son entourage, alors que le président se garde bien d'endosser un quelconque successeur.