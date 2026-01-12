 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump reçoit jeudi l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado-Maison blanche
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 19:03

Le président américain Donald Trump recevra jeudi Maria Corina Machado, figure de l'opposition vénézuélienne et prix Nobel de la paix 2025, a-t-on appris lundi auprès d'un responsable de la Maison blanche.

Maria Corina Machado s'est entretenue lundi au Vatican avec le pape Léon XIV auquel elle a demandé d'user de son influence pour obtenir de Caracas la libération de prisonniers politiques.

L'opposante, ancienne députée à l'Assemblée nationale vénézuélienne, n'a pas été autorisée à se présenter à l'élection présidentielle organisée en 2024 dans son pays, officiellement remportée par Nicolas Maduro malgré des accusations de fraude.

Le comité Nobel a déclaré en octobre avoir désigné Maria Corina Machado "pour son travail inlassable en faveur des droits démocratiques du peuple vénézuélien et pour sa lutte en faveur d'une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie".

Maria Corina Machado a émis l'idée de "partager", voire "remettre" cette récompense à Donald Trump après la capture du président vénézuélien à Caracas le 3 janvier par les forces spéciales américaines. Le comité Nobel a fait savoir que la distinction ne pouvait être ni partagée ni transférée.

(Reportage Steve Holland, version française Sophie Louet)

Venezuela

Valeurs associées

Gaz naturel
3,17 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
63,55 USD Ice Europ +0,84%
Pétrole WTI
59,18 USD Ice Europ +0,58%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank