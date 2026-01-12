Trump reçoit jeudi l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado-Maison blanche

Le président américain Donald Trump recevra jeudi Maria Corina Machado, figure de l'opposition vénézuélienne et prix Nobel de la paix 2025, a-t-on appris lundi auprès d'un responsable de la Maison blanche.

Maria Corina Machado s'est entretenue lundi au Vatican avec le pape Léon XIV auquel elle a demandé d'user de son influence pour obtenir de Caracas la libération de prisonniers politiques.

L'opposante, ancienne députée à l'Assemblée nationale vénézuélienne, n'a pas été autorisée à se présenter à l'élection présidentielle organisée en 2024 dans son pays, officiellement remportée par Nicolas Maduro malgré des accusations de fraude.

Le comité Nobel a déclaré en octobre avoir désigné Maria Corina Machado "pour son travail inlassable en faveur des droits démocratiques du peuple vénézuélien et pour sa lutte en faveur d'une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie".

Maria Corina Machado a émis l'idée de "partager", voire "remettre" cette récompense à Donald Trump après la capture du président vénézuélien à Caracas le 3 janvier par les forces spéciales américaines. Le comité Nobel a fait savoir que la distinction ne pouvait être ni partagée ni transférée.

