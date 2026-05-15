Trump quitte Pékin avec peu de résultats concrets mais beaucoup d'éloges et de faste

* Xi met en garde contre une mauvaise gestion du dossier taïwanais

* "La guerre en Iran n'aurait jamais dû avoir lieu", dit Pékin

* Des accords agricoles et énergétiques, sans plus de précisions

* Boeing chute en Bourse après une commande de seulement 200 avions

(Actualisé avec précisions et contexte)

par Trevor Hunnicutt et Mei Mei Chu

Donald Trump a quitté la Chine vendredi après une visite officielle de deux jours au cours de laquelle le président américain a fait état d'avancées commerciales sans toutefois convaincre tandis que son homologue Xi Jinping a mis en garde Washington contre une mauvaise gestion du dossier taïwanais.

Cette visite en Chine est la première d'un président américain depuis 2017 et Donald Trump avait misé sur cette dernière pour redorer son blason, à un moment où, notamment à cause de la guerre en Iran et des répercussions de cette dernière sur les prix de l'essence, il est au plus bas dans les sondages à moins de six mois des "mid-terms" aux Etats-Unis.

"Nous avons conclu des accords commerciaux fantastiques, excellents pour les deux pays", a déclaré Donald Trump avant d'embarquer à bord d'Air Force One.

Donald Trump a été accueilli en Chine avec faste, entre de grandes réceptions avec des soldats marchant au pas de l'oie, des banquets copieux et des visites privées d'un jardin secret, tandis que le locataire de la Maison blanche n'a cessé de couvrir son hôte d'éloges, soulignant sa chaleur et son envergure.

"Ce fut une visite incroyable. Je pense qu'elle a porté ses fruits", a déclaré le président américain à l'endroit de son homologue, lors de leur ultime rencontre au complexe de Zhongnanhai, un ancien jardin impérial abritant les bureaux des dirigeants chinois.

Auparavant, les deux dirigeants avaient pris un repas avec au menu des boulettes de homard et des coquilles Saint-Jacques préparés dans une recette au Kung Pao.

Mais juste avant ce déjeuner, le ministère chinois des Affaires étrangères a publié un communiqué sans détour exprimant la frustration de Pékin face à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

"Ce conflit, qui n'aurait jamais dû avoir lieu, n'a aucune raison de se poursuivre", a écrit le ministère chinois, ajoutant que Pékin soutenait les efforts visant à parvenir à un accord de paix dans un conflit qui a gravement affecté l'approvisionnement énergétique et l'économie mondiale.

À Zhongnanhai, où les deux chefs de l'Etat ont discuté et flâné à l'extérieur du bâtiment, Donald Trump s'émerveillant devant les magnifiques roses et Xi Jinping lui promettant de lui envoyer des graines de ces fleurs, le président américain a déclaré avoir discuté avec son homologue de l'Iran et partager des points de vue "très similaires". Xi Jinping n'a cependant fait aucun commentaire en ce sens.

Si les observateurs s'attendaient avant la visite de Donald Trump en Chine que le locataire de la Maison blanche exhorte son homologue à user de son influence auprès de l'Iran pour parvenir à un accord, nombre d'analystes doutent désormais que Xi Jinping soit disposé à faire pression sur Téhéran.

Un compte-rendu succinct effectué par la Maison blanche des discussions tenues jeudi entre Donald Trump et Xi Jinping souligne la volonté commune des deux dirigeants de rouvrir le détroit d'Ormuz, voie par laquelle transite en temps normal un cinquième des livraisons énergétiques mondiales. Il note également un apparent intérêt de Pékin pour l'acquisition de pétrole américain afin de réduire sa dépendance au Moyen-Orient.

"Ce qui frappe, c'est qu'il n'y a aucun engagement de la part de la Chine à prendre des mesures spécifiques concernant l’Iran", relève cependant Patricia Kim, chercheuse en politique étrangère à la Brookings Institution.

POSITION AFFAIBLIE

Le président américain s'est rendu chez le principal rival économique et stratégique des Etats-Unis dans une position affaiblie, après que la Cour suprême américaine et des tribunaux ont restreint sa capacité à imposer des droits de douane à son bon vouloir et alors que l'inflation engendrée par la guerre en Iran, avec une flambée des prix du carburant, l'ont mis politiquement sous pression dans son pays.

Les responsables américains ont déclaré avoir conclu des accords pour la vente de produits agricoles et avoir progressé dans la mise en place de mécanismes de gestion des échanges futurs, les deux parties devant identifier 30 milliards de dollars de biens non sensibles. DE10FR10=RR

Peu de détails ont toutefois été fournis sur ces accords et rien n'indique qu'une avancée a été réalisée concernant la levée de l'interdiction des exportations vers la Chine des puces H200 de Nvidia NVDA.O conçues pour l'intelligence artificielle (IA). Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, s'est joint à la dernière minute à la délégation de chefs d'entreprises accompagnant Donald Trump en Chine.

Donald Trump a déclaré sur Fox News que la Chine avait accepté de commander 200 appareils conçus par Boeing BA.N , son premier achat d'avions commerciaux de fabrication américaine depuis près d'une décennie. Les marchés espéraient une commande de quelque 500 appareils, si bien que l'action Boeing a chuté jeudi soir de plus de 4%.

"Pour le marché, le sommet est perçu stratégiquement rassurant tout en étant décevant sur le fond", résume Chim Lee, analyste pour la Chine à l'Economist Intelligence Unit.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC a perdu 1,02% et le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations a abandonné 1,12%, les investisseurs estimant que le sommet entre les deux principales économies mondiales n'avaient guère produit des résultats tangibles.

Le principal résultat du sommet pourrait être le maintien d'une trêve commerciale provisoire conclue en marge d'un forum en Corée du Sud en octobre dernier, lorsque Donald Trump avait suspendu les droits de douane à trois chiffres sur les produits chinois tandis que Xi Jinping avait renoncé à sa décision de restreindre l'approvisionnement en terres rares jugées essentielles.

La décision de prolonger ou non l'actuelle trêve commerciale au-delà de sa date butoir, fixée dans le courant de cette année, n'a pas encore été tranchée, a rapporté vendredi Bloomberg TV, citant le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, qui était du voyage en Chine.

AVERTISSEMENT

Concernant Taïwan, île démocratique que Pékin considère comme une province renégate, le président Chinois a mis en garde son homologue contre une mauvaise gestion de ce dossier. Ces propos représentent un avertissement d'une fermeté possiblement sans précédent à l'égard de Washington, en contraste avec l'atmosphère plutôt amicale et détendue du fastueux sommet.

D'après le ministère chinois des Affaires étrangères, Xi Jinping a effectué ces commentaires lors d'une réunion à huis clos ayant duré plus de deux heures.

La Chine considère de longue date Taïwan comme le plus important point de contentieux dans ses relations avec les Etats-Unis, principal fournisseur d'armes de l'île, que Pékin dit vouloir ramener dans son giron sans exclure de recourir à la force.

Membre de la délégation accompagnant Donald Trump, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré à la chaîne américaine NBC News que Taïwan avait été discutée. Les responsables chinois "soulèvent toujours (la question)", a-t-il dit. "Nous faisons toujours connaître clairement notre position et nous passons aux autres sujets".

"La politique américaine sur la question de Taïwan est inchangée à ce jour", a-t-il ajouté.

Donald Trump a laissé jeudi sans réponse les questions de journalistes sur la teneur de potentielles discussions sur Taïwan avec Xi Jinping lorsque les deux dirigeants ont pris la pose pour des photos au Temple du Ciel, classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

Le président américain a dit par la suite via son réseau Truth Social espérer que la relation entre les Etats-Unis et la Chine devienne "plus solide et meilleure que jamais".

Au cours d'un banquet organisé jeudi, Xi Jinping a décrit la relation sino-américaine comme la plus importante au monde, appelant à "la faire fonctionner et ne pas la gâcher".

Marco Rubio a indiqué que Donald Trump avait abordé avec Xi Jinping le sort de Jimmy Lai, le magnat des médias et virulent critique de Pékin à Hong Kong. Il a été condamné en février dernier à 20 ans de prison pour des raisons de sécurité nationale, mais ce dernier rejette toutes les accusations portées à son encontre.

Les affaires de Hong Kong relèvent de la compétence interne de la Chine, avait déclaré précédemment le ministère des Affaires étrangères, interrogé sur le sujet.

(Reportage de Trevor Hunnicut, Liz Lee, Antoni Slodkowski et Mei Mei Chu à Pékin; Ben Blanchard à Taipei; rédigé par David Brunnstrom et John Geddie; version française Jean Terzian et Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)