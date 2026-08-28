Trump promet un décret pour démanteler le « monopole néfaste » du secteur agroalimentaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de Trump et du contexte)

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu’il préparait un décret visant à accorder aux agriculteurs et aux éleveurs le droit de transformer eux-mêmes leurs produits alimentaires, dans le but de briser ce qu’il a qualifié de « monopole néfaste » exercé par les principaux transformateurs du pays.

Dans son message publié sur Truth Social, Trump n’a pas cité de produit alimentaire ni de secteur d’activité en particulier, mais a indiqué qu’il « autorisait la rédaction rapide de documents juridiques ». En début de semaine, Trump avait déclaré qu’il examinerait si les réglementations de l’ relatives aux usines de transformation de la viande bovine étaient trop nombreuses. Les représentants de la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu à une demande d’informations complémentaires concernant ce décret, qui intervient alors que les consommateurs continuent de faire face à la hausse des prix des produits alimentaires à l’approche des élections de mi-mandat de novembre.

L’initiative de Trump intervient alors que le secteur américain de la transformation de la viande est confronté à un creux de 75 ans en matière d’approvisionnement, la hausse des coûts liés au bétail dépassant les gains générés par la flambée des prix. Quatre entreprises contrôlent environ 85 % de la transformation de la viande aux États-Unis: Cargill, Tyson Foods TSN.N , JBS USA et National Beef Packing Co.

Trump a également annoncé la semaine dernière que davantage de viande hachée pourrait être importée aux États-Unis sans droits de douane. Le ministère de la Justice a par ailleurs indiqué qu’il enquêtait pour déterminer si les entreprises de transformation de viande faisaient illégalement grimper les prix de la viande bovine à la consommation.