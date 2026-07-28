Trump profite d'un événement organisé par GM pour lancer une offensive contre les démocrates en vue des élections de mi-mandat

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* Trump prononce un discours dans le Michigan et qualifie les démocrates de communistes

* Trump cherche à recentrer le débat sur l'économie à l'approche des élections

* Le coût élevé de la vie reste la principale préoccupation des électeurs

* La course au Sénat dans le Michigan attire l'attention nationale

(Mise à jour avec les propos de Trump) par Jarrett Renshaw et Kalea Hall

Le président américain Donald Trump a vanté lundi son bilan en matière d’investissements, de création d’emplois et de baisses d’impôts, à moins de 100 jours des élections de novembre, alors même que les sondages montrent que les Américains sont de plus en plus mécontents de sa gestion de l’économie.

Dans un discours aux accents de campagne prononcé dans un centre d’essais de General Motors GM.N , dans le Michigan, Trump s’en est également pris aux démocrates qui cherchent à mettre fin à la domination républicaine au Congrès, qualifiant ses adversaires politiques de “communistes” sous les acclamations d’une grande partie de l’auditoire.

“L’emploi est en hausse, l’inflation est en baisse, notre frontière est sécurisée. Les usines s’ouvrent à un rythme record. Les investissements sont en plein essor. Le Michigan est en plein essor. L’Amérique est plus forte que jamais”, a déclaré Trump dans un discours qui a également abordé l’immigration, la guerre contre l’Iran, les restrictions au droit de vote et les questions relatives aux personnes transgenres.

Les présidents s’expriment souvent dans des usines automobiles, mais il est très inhabituel qu’ils transforment des discours prononcés dans des usines en meetings de campagne. GM a refusé de commenter le caractère partisan du discours de Trump.

Les 18 premiers mois du second mandat présidentiel de Trump ont été marqués par une série de chocs économiques d’origine politique , provoqués par une répression de l’immigration, une hausse des droits de douane et une guerre avec l’Iran qui a fait grimper le prix du pétrole et menacé les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Les sondages montrent que le coût élevé de la vie reste la principale préoccupation des électeurs américains à l’approche des élections de mi-mandat de novembre, y compris dans le Michigan, un État pivot.

Les attaques de Trump contre les démocrates ont reflété un discours qu’il a de plus en plus adopté ces dernières semaines. Alors que la guerre avec l’Iran exacerbe les inquiétudes économiques des Américains, il a cherché à mobiliser sa base politique en présentant les démocrates comme des radicaux déterminés à transformer fondamentalement le pays.

“Nous vivons la meilleure année que notre pays ait jamais connue. Nous n’allons pas laisser ces gens la gâcher”, a-t-il déclaré devant un public parmi lequel se trouvait Mary Barra, directrice générale de GM.

Au cours de son discours, Trump a faussement affirmé que les démocrates en lice pour des mandats souhaitaient augmenter les impôts à 80% et abolir la police. Il a également déclaré que le déficit commercial américain avait baissé de 71%, alors que la baisse réelle en 2025 s’élevait à 0,2%.

LE MICHIGAN SCEPTIQUE

Les électeurs du Michigan se montrent de plus en plus sceptiques quant à la gestion de l’économie et du commerce par Trump, selon Bernie Porn, président et sondeur chez Epic MRA. La cote de popularité de Trump dans cet État est tombée à 33%, avec 61% d’opinions défavorables, tandis que la plupart des électeurs estiment que ce sont les consommateurs — et non les pays étrangers — qui supportent le coût des droits de douane.

“Il est confronté à un sérieux problème à l’approche des élections de mi-mandat, car les gens ne le croient pas et pensent qu’il ne dit pas la vérité”, a déclaré Porn à propos des difficultés rencontrées par le président républicain dans le Michigan, où Epic MRA a son siège.

La porte-parole de la Maison Blanche, Liz Huston, a déclaré que le programme “America First” de Trump avait incité les constructeurs automobiles à investir, à embaucher et à se développer, qualifiant ce rythme de croissance de “sans précédent depuis des décennies”.

Trump a battu l’ancienne vice-présidente démocrate Kamala Harris d’environ 1,4 point de pourcentage dans le Michigan lors de l’élection présidentielle de 2024, faisant basculer l’État du côté des républicains après la victoire du démocrate Joe Biden dans cet État en 2020.

Le Michigan sera un terrain d’affrontement crucial dans la lutte pour le contrôle du Congrès, un siège vacant au Sénat attirant l’attention nationale. Les électeurs républicains et démocrates de l’État choisiront leurs candidats lors d’une primaire en août.

La course au Sénat permettra de vérifier si la popularité de Trump auprès des électeurs de la classe ouvrière peut se traduire par des gains politiques plus larges. Les républicains se rallient à l’ancien membre du Congrès américain Mike Rogers, tandis que les démocrates organisent une primaire très disputée opposant la représentante américaine Haley Stevens à l’ancien responsable de la santé publique Abdul El-Sayed.

Trump a prononcé son discours au Milford Proving Ground de GM, le centre d’essais automobiles de l’entreprise. Situé à environ 40 miles (65 km) au nord-ouest de Détroit, le site s’étend sur des milliers d’acres et comprend des pistes d’essai, des laboratoires et des installations spécialisées permettant de simuler des conditions de conduite réelles.

Trump a eu recours à des droits de douane pour inciter les constructeurs américains à rapatrier leur production aux États-Unis. GM prévoit de rapatrier la production du Chevrolet Blazer depuis le Mexique, tout en ajoutant la production de l’Equinox aux États-Unis afin de compléter la capacité existante.