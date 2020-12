Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump ouvre la porte à une candidature en 2024 Reuters • 02/12/2020 à 20:21









WASHINGTON/WILMINGTON, Delaware, 2 décembre (Reuters) - D onald Trump a laissé entendre mardi qu'il était disposé à se représenter à la présidence américaine en 2024, sans pour autant reconnaître sa défaite, a-t-on appris mercredi de source républicaine. Prenant la parole lors d'une réception organisée à la Maison blanche, Donald Trump a toutefois semblé admettre que les efforts déployés par ses équipes de juristes pourraient ne pas porter leurs fruits et qu'en cas d'échec, il se représenterait. "Nous essayons de faire quatre ans de plus", a-t-il dit à l'assistance. "Et sinon, je vous reverrai dans quatre ans." L'Attorney General William Barr, un proche du président, a reconnu mardi auprès de l'Associated Press que le département de la Justice qu'il dirige n'avait à ce jour découvert aucune preuve de fraude massive lors de l'élection présidentielle du 3 novembre. Joe Biden a été donné vainqueur de l'élection du 3 novembre avec 306 grands électeurs contre 232 à Donald Trump. Il a également remporté le vote à l'échelle nationale avec une avance de plus de 6,2 millions de voix. Malgré cela, Donald Trump continue d'affirmer que l'élection a été entachée par de graves irrégularités et qu'on lui a volé la victoire. (Steve Holland et Jarrett Renshaw, avec Andy Sullivan et Brad Heath; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées PFIZER NYSE +3.54%