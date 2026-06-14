Trump organise des combats en cage à la Maison Blanche, sur fond de guerre et de pression politique

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* Trump célèbre son 80e anniversaire avec des combats d'arts martiaux mixtes

* Le sport et le 250e anniversaire des États-Unis offrent un répit à Trump

* Les billets pour l'événement n'ont pas été mis en vente au grand public

* Sept combats permettront de couronner le champion des poids légers de l'UFC

par Trevor Hunnicutt et Jacob Bogage

Donald Trump organise une carte de sept combats d'arts martiaux mixtes qui se tiendra dimanche dans une arène spécialement construite sur la pelouse sud de la Maison Blanche à l'occasion de son 80e anniversaire, un spectacle mettant en avant son style hors normes à un moment tendu de sa présidence.

Dix-sept mois après le début de son second mandat, Trump a repoussé à plusieurs reprises les limites de la présidence américaine pour attirer l'attention et afficher sa force. Sa dernière scène est l'Octogone de l'Ultimate Fighting Championship, la cage octogonale érigée à portée de vue de sa chambre à la Maison Blanche pour l'événement intitulé “UFC Freedom 250”. Ce nom fait référence au 250e anniversaire de la fondation de la nation le mois prochain. Cet événement intervient alors que Trump est aux prises avec la guerre en Iran , qui dure depuis quatre mois et qui a fait grimper les prix à la consommation à son plus haut niveau depuis trois ans et, comme le montrent les sondages d’opinion, a déstabilisé de nombreux électeurs. Il coïncide également avec son anniversaire et ses efforts pour contrer l’impression qu’il est en train de devenir un président “canard boiteux” .

UNE TRÊVE DE GUERRE

Trump s'apprête à regarder 14 combattants d'arts martiaux mixtes issus de cinq pays tenter de remporter la victoire à coups de pied, de poing et de lutte devant un public estimé à 4 000 personnes, à l'intérieur d'une arène improvisée de 28 mètres de haut (92 pieds), surnommée “The Claw”. Le combat principal, prévu pour un maximum de cinq rounds, opposera le champion des poids légers de l’UFC Ilia Topuria à l’ancien détenteur du titre intérimaire Justin Gaethje. Les combats doivent débuter à 20 h (0000 GMT lundi).

Les billets n’ont pas été vendus au grand public. L’UFC en a offert à des invités ayant versé plus d’un million de dollars, selon une source proche du dossier. Un quart du public sera composé de militaires, selon l’administration Trump.

Trump a invoqué ses larges pouvoirs exécutifs pour organiser l'événement d'une entreprise privée sur un site fédéral, une entorse aux normes qui a donné lieu à une contestation judiciaire et suscité des inquiétudes quant au coût de l'événement et au risque de conflits d'intérêts. La société mère de l'UFC est TKO Group Holdings, cotée en bourse TKO.N . Dans un sondage en ligne Reuters/Ipsos mené auprès de 4 531 adultes américains entre le 3 et le 8 juin, seuls 16 % ont déclaré qu’il était approprié que Trump organise cet événement. Vendredi, un juge a refusé de bloquer l’événement dans le cadre d’une contestation judiciaire déposée par des plaignants qui avaient fait valoir que son administration avait outrepassé ses pouvoirs en l’organisant, notamment en omettant d’obtenir l’autorisation du Congrès.

Trump entretient depuis longtemps des liens étroits avec le directeur général de l'UFC, Dana White, et la famille Ellison, dont la société Paramount PSKY.O a conclu un contrat de 7,7 milliards de dollars pour diffuser les combats de l'UFC jusqu'en 2033.

Dana White a mis à profit la popularité de ce sport, en particulier auprès des jeunes hommes, pour soutenir les campagnes de Trump depuis sa première candidature à la présidence en 2016.

L'UFC a déclaré avoir dépensé plus de 60 millions de dollars pour l'événement et ne pas en tirer de bénéfice.

À l'approche de l'événement, la fiducie de Trump a acheté des actions de TKO Group Holdings, tandis qu'une société détenant les droits d'image du président commercialisait des pièces commémoratives pouvant atteindre 12 000 dollars. L'un des sponsors de l'événement, Crypto.com, avait précédemment conclu un partenariat avec le DJT.O Trump Media & Technology Group.

La Maison Blanche a nié l'existence de tout conflit d'intérêts et a déclaré que la famille Trump gérait les affaires commerciales du président.

“La grande majorité des Américains ne célèbrent pas les 250 ans de l'Amérique en regardant un combat de l'UFC”, a déclaré Dan Rayburn, analyste indépendant spécialisé dans le streaming. “Il s'agit vraiment d'un événement privé.”

SPECTATEUR EN CHEF Trump a fait du sport un élément récurrent de sa présidence, s'exprimant sur des questions telles que les athlètes transgenres et la rémunération des joueurs de football universitaire, et a assisté à toute une série d'événements sportifs majeurs.

La France a reporté le sommet du G7, qui débute lundi, afin de permettre à Trump d’assister à l’événement de l’UFC.

Environ un cinquième des Américains se déclarent fans de MMA. Selon les résultats du sondage Reuters/Ipsos, ils n’ont globalement pas une opinion particulièrement favorable de la performance de Trump, avec 45 % d’opinions favorables et 55 % d’opinions défavorables. Ce chiffre dépasse son taux d’approbation de 35 % parmi l’ensemble des Américains, mais reste bien en deçà de son taux d’approbation de 79 % parmi les républicains.

Les fans de MMA sont majoritairement des hommes et ont tendance à se considérer comme politiquement indépendants, près de la moitié des personnes interrogées déclarant ne s’identifier à aucun des deux partis. Environ un tiers s'est identifié comme républicain et un sur cinq s'est identifié comme démocrate.

L'arène offrira un cadre intimiste pour les combats. Certains combattants devraient faire leur entrée dans l'Octogone depuis le Bureau ovale, puis traverser la Roseraie ou la colonnade de l'Aile ouest. L'arène compte 20 rangées de gradins de chaque côté. Le bruit provenant de la sonorisation se répercute sur la façade du balcon Truman de la Maison Blanche, faisant vibrer les murs de la résidence présidentielle.

Des dizaines de milliers de personnes pourront suivre les combats sur grand écran depuis un parc voisin. Les températures diurnes, qui dépassent les 90 degrés Fahrenheit (32 degrés Celsius), devraient baisser en soirée, mais le Service météorologique national américain prévoit de la pluie et des orages. L'arène n'a pas été construite avec un toit.