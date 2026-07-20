 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump ordonne un durcissement des règles relatives aux dérogations applicables à la chaîne d'approvisionnement du secteur de la défense
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 23:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution du cours de l'action MP Materials, d'un commentaire d'un conseiller de la Maison Blanche, du contexte, ainsi que des paragraphes 2 à 3 et 5 à 10)

* Les sous-traitants souhaitant bénéficier d’une dérogation doivent démontrer qu’ils ont effectué d’autres recherches et divulguer l’origine des matériaux

* Le décret enjoint au Pentagone de recenser les sous-traitants de niveau inférieur au sein de la base industrielle de défense

* Les entrepreneurs doivent évaluer leurs fournisseurs afin de détecter toute vulnérabilité financière liée à une participation étrangère ainsi que les risques liés à la fabrication

par Jarrett Renshaw

Le président Donald Trump a signé lundi un décret rendant plus difficile pour les sous-traitants américains du secteur de la défense l’obtention de dérogations leur permettant d’acheter des minéraux critiques et d’autres matériaux en Chine et auprès d’autres fournisseurs étrangers interdits. Il s’agit de la dernière initiative de l’administration visant à réduire la dépendance vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement étrangères pour la production d’armes.

Ces nouvelles règles impliquent que les sous-traitants du secteur de la défense devront faire plus que simplement démontrer qu’un fournisseur chinois constitue l’option la plus simple ou la moins chère. Les entreprises sollicitant une dérogation devront prouver qu’elles ont recherché des alternatives, divulguer l’origine de leurs matériaux et présenter un plan visant à réduire leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs interdits.

Les sous-traitants qui ne se conformeraient pas à ces nouvelles exigences s'exposeraient à des sanctions en matière de marchés publics, notamment la perte d’opportunités de contrats.

« Finie l’excuse: “nous n’avons rien essayé et nous n’avons plus d’options” », a déclaré Peter Navarro, conseiller principal de la Maison Blanche pour le commerce et l’industrie manufacturière, aux journalistes lors d’un point presse avant la publication du décret.

L’action de MP Materials MP.N , dans laquelle le Pentagone détient une participation d’environ 15 %, a rebondi après l’annonce de cette nouvelle et a clôturé en hausse de 1 % à 45,70 dollars lundi.

LE PENTAGONE PRÉCONISE UNE RÉFORME DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

Le Pentagone fait pression sur les sous-traitants de la défense, tels que Lockheed Martin LMT.N et Boeing BA.N , pour qu’ils augmentent rapidement leur production d’armes, tout en s’efforçant d’identifier et d’éliminer les vulnérabilités profondément enfouies au sein de la chaîne d’approvisionnement militaire.

De nombreux minéraux critiques et matériaux transformés utilisés dans les missiles, les avions et d’autres systèmes de pointe dépendent encore de fournisseurs chinois, ce qui place les entreprises dans une situation délicate, tiraillées entre la nécessité de réduire leur dépendance vis-à-vis de Pékin et l’urgence d’assurer l’approvisionnement en armes des forces armées américaines et de leurs alliés.

La Chine a progressivement restreint l’accès aux minéraux critiques et s’est servie des chaînes d’approvisionnement comme moyen de pression.

L’administration Trump cherche à lever le voile sur une chaîne d’approvisionnement de défense qui peut s’étendre sur des dizaines de fournisseurs avant d’atteindre l’entreprise qui fabrique l’arme finale.

CARTOGRAPHIE DE LA BASE INDUSTRIELLE

Le décret ordonne au Pentagone de cartographier ces échelons inférieurs de la base industrielle, afin de donner aux responsables une vision plus claire de l’origine des minéraux critiques, des composants et autres matériaux, et de déterminer si des fournisseurs sous contrôle étranger pourraient menacer la production d’armes en cas de conflit.

« Ce n’est pas de la paperasse. C’est une préparation au champ de bataille », a déclaré Navarro, affirmant que le Pentagone doit savoir si les systèmes de missiles ou d’autres plateformes militaires dépendent de fournisseurs sous contrôle étranger avant qu’un conflit n’éclate.

Le décret exige également des sous-traitants qu’ils évaluent les fournisseurs en termes de participation étrangère, de vulnérabilité financière et de risques liés à la fabrication, et qu’ils remplacent ceux jugés peu fiables.

Valeurs associées

BOEING CO
209,570 USD NYSE -2,08%
GE AEROSPACE
341,490 USD NYSE -2,06%
LOCKHEED MARTIN
509,530 USD NYSE +0,17%
MP MATERIALS RG-A
45,720 USD NYSE +1,06%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Au large de Dubaï, le 15 juillet 2026 ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 20.07.2026 23:34 

    Voici les derniers développements liés à la guerre au Moyen-Orient, où les hostilités ont repris le 7 juillet entre l'Iran et les Etats-Unis. . Nouvelles frappes américaines L'armée américaine a annoncé lundi avoir lancé une nouvelle série de frappes contre l'Iran, ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 juillet 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street termine dans le rouge, opte pour la prudence
    information fournie par AFP 20.07.2026 22:42 

    La Bourse de New York a clôturé lundi en petite baisse une séance marquée par des remous géopolitiques et une remontée des taux obligataires, à l'approche d'une nouvelle vague de résultats d'entreprises. Le Dow Jones a perdu 0,59%, l'indice Nasdaq à forte coloration ... Lire la suite

  • L'hémicycle de l'Assemblée nationale, le 15 juillet 2026 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Loi d'urgence agricole: les débats se tendent autour de la question des pesticides
    information fournie par AFP 20.07.2026 22:40 

    Les députés vont-ils adopter la loi d'urgence agricole ? Le suspense restait entier lundi soir au lancement des débats, des députés Renaissance, MoDem et Liot demandant à revoter sur un article clivant concernant la réintroduction dérogatoire de certains pesticides, ... Lire la suite

  • Les champions du monde espagnols acclamés par leurs supporters lors de la parade organisée dans les rues de Madrid, le 20 juillet 2026 ( AFP / Thomas COEX )
    Mondial-2026: les Espagnols en liesse communient avec leurs champions du monde
    information fournie par AFP 20.07.2026 22:39 

    Une liesse populaire a envahi les rues bondées de Madrid où quelques deux millions de personnes sont venues lundi assister au retour triomphal de leurs champions du monde, après leur victoire face à l'Argentine (1-0) au Mondial-2026. "C'est un moment unique" pour ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
88,88 +4,74%
CAC 40
8 340,11 +0,02%
Or
4 007,31 +0,02%
2CRSI
26,22 +1,00%
TOTALENERGIES
71,14 +0,89%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank