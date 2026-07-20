Trump ordonne un durcissement des règles relatives aux dérogations applicables à la chaîne d'approvisionnement du secteur de la défense

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution du cours de l'action MP Materials, d'un commentaire d'un conseiller de la Maison Blanche, du contexte, ainsi que des paragraphes 2 à 3 et 5 à 10)

* Les sous-traitants souhaitant bénéficier d’une dérogation doivent démontrer qu’ils ont effectué d’autres recherches et divulguer l’origine des matériaux

* Le décret enjoint au Pentagone de recenser les sous-traitants de niveau inférieur au sein de la base industrielle de défense

* Les entrepreneurs doivent évaluer leurs fournisseurs afin de détecter toute vulnérabilité financière liée à une participation étrangère ainsi que les risques liés à la fabrication

par Jarrett Renshaw

Le président Donald Trump a signé lundi un décret rendant plus difficile pour les sous-traitants américains du secteur de la défense l’obtention de dérogations leur permettant d’acheter des minéraux critiques et d’autres matériaux en Chine et auprès d’autres fournisseurs étrangers interdits. Il s’agit de la dernière initiative de l’administration visant à réduire la dépendance vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement étrangères pour la production d’armes.

Ces nouvelles règles impliquent que les sous-traitants du secteur de la défense devront faire plus que simplement démontrer qu’un fournisseur chinois constitue l’option la plus simple ou la moins chère. Les entreprises sollicitant une dérogation devront prouver qu’elles ont recherché des alternatives, divulguer l’origine de leurs matériaux et présenter un plan visant à réduire leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs interdits.

Les sous-traitants qui ne se conformeraient pas à ces nouvelles exigences s'exposeraient à des sanctions en matière de marchés publics, notamment la perte d’opportunités de contrats.

« Finie l’excuse: “nous n’avons rien essayé et nous n’avons plus d’options” », a déclaré Peter Navarro, conseiller principal de la Maison Blanche pour le commerce et l’industrie manufacturière, aux journalistes lors d’un point presse avant la publication du décret.

L’action de MP Materials MP.N , dans laquelle le Pentagone détient une participation d’environ 15 %, a rebondi après l’annonce de cette nouvelle et a clôturé en hausse de 1 % à 45,70 dollars lundi.

LE PENTAGONE PRÉCONISE UNE RÉFORME DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

Le Pentagone fait pression sur les sous-traitants de la défense, tels que Lockheed Martin LMT.N et Boeing BA.N , pour qu’ils augmentent rapidement leur production d’armes, tout en s’efforçant d’identifier et d’éliminer les vulnérabilités profondément enfouies au sein de la chaîne d’approvisionnement militaire.

De nombreux minéraux critiques et matériaux transformés utilisés dans les missiles, les avions et d’autres systèmes de pointe dépendent encore de fournisseurs chinois, ce qui place les entreprises dans une situation délicate, tiraillées entre la nécessité de réduire leur dépendance vis-à-vis de Pékin et l’urgence d’assurer l’approvisionnement en armes des forces armées américaines et de leurs alliés.

La Chine a progressivement restreint l’accès aux minéraux critiques et s’est servie des chaînes d’approvisionnement comme moyen de pression.

L’administration Trump cherche à lever le voile sur une chaîne d’approvisionnement de défense qui peut s’étendre sur des dizaines de fournisseurs avant d’atteindre l’entreprise qui fabrique l’arme finale.

CARTOGRAPHIE DE LA BASE INDUSTRIELLE

Le décret ordonne au Pentagone de cartographier ces échelons inférieurs de la base industrielle, afin de donner aux responsables une vision plus claire de l’origine des minéraux critiques, des composants et autres matériaux, et de déterminer si des fournisseurs sous contrôle étranger pourraient menacer la production d’armes en cas de conflit.

« Ce n’est pas de la paperasse. C’est une préparation au champ de bataille », a déclaré Navarro, affirmant que le Pentagone doit savoir si les systèmes de missiles ou d’autres plateformes militaires dépendent de fournisseurs sous contrôle étranger avant qu’un conflit n’éclate.

Le décret exige également des sous-traitants qu’ils évaluent les fournisseurs en termes de participation étrangère, de vulnérabilité financière et de risques liés à la fabrication, et qu’ils remplacent ceux jugés peu fiables.