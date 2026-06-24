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Trump ordonne au ministère de la Justice d'enquêter sur les compagnies pétrolières pour des prix de l'essence trop élevés
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 06:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi avoir demandé au ministère de la Justice d’enquêter sur les compagnies pétrolières, qui ne baissent pas les prix à la pompe en fonction de la chute des cours du brut.

“Les grandes compagnies pétrolières ne baissent pas leurs prix à la pompe proportionnellement à la forte baisse des prix qu’elles paient pour le pétrole. Ces prix s’effondrent! En d’autres termes, les clients se font “arnaquer”, a déclaré Donald Trump dans un message publié sur Truth Social.

“J’ai demandé au ministère de la Justice de se pencher immédiatement sur cette question. Les prix de l’essence ont intérêt à baisser bien plus rapidement que ce que je constate actuellement!”

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