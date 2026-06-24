En France et dans le monde, la confiance dans les États-Unis de Donald Trump s'effondre

La politique étrangère du président américain est particulièrement saillante, avec 84% d'opinions défavorables.

Donald Trump à Joint Base Andrews, aux États-Unis, le 23 juin 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW HARNIK )

Les Français n'ont plus confiance dans les États-Unis, à peine un quart d'entre eux considérant cet allié de toujours comme un partenaire fiable, selon un sondage à grande échelle du Pew Research Center publié mardi 23 juin.

Selon cette enquête annuelle, menée dans 36 pays, 27% des Français interrogés qualifient les États-Unis de partenaires fiables, un chiffre qui plonge de 35 points par rapport à 2022 , quand le démocrate Joe Biden était président. La même proportion a une image favorable du pays, au plus bas depuis 2020, dernière année du premier mandat de Donald Trump à la Maison Blanche.

Ils sont 84% à ne pas avoir confiance dans la politique étrangère du président américain.

Et à travers le monde, la côte de l'Amérique se dégrade considérablement. Dans 26 des 36 pays sondés sur les cinq continents, moins d'une personne interrogée sur trois, au mieux, exprime sa confiance dans le président américain.

Liens économiques et sécuritaires anciens

C'est parmi les Palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem, en Turquie, en Suède et au Mexique que la confiance affichée est la plus faible. Dans de nombreux pays, la part des personnes consultées percevant les États-Unis comme un partenaire fiable est en chute libre depuis 2022.

Parmi les évolutions les plus spectaculaires : le Canada, avec une baisse de 48 points, à 35% , et nombre de pays européens, comme l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne.

"Ce basculement dans l'opinion" concerne des pays "avec lesquels les États-Unis entretiennent depuis longtemps des liens économiques et sécuritaires", observe le Pew Research Center. "Dans beaucoup des pays que nous sondons depuis 2002, les opinions favorables sont à leur plus bas niveau ou presque" , par exemple en Afrique du Sud, en Corée du Sud, au Royaume-Uni, en Allemagne ou encore en Italie, constate l'organisation.

À l'inverse, c'est en Israël, proche allié de Washington, que les Etats-Unis récoltent le plus d'opinions favorables, avec un taux de 81%.

L'enquête a été réalisée auprès de 42.151 personnes entre début février et mi-mai. La plupart des entretiens ont été menés après l'offensive israélo-américaine contre l'Iran.