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Les Bourses européennes entre équilibre et baisse à l'ouverture de la séance: Paris +0,09%, Londres -0,07%, Francfort -0,44%
information fournie par AFP 24/06/2026 à 09:12

Le siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont abordé la séance de mercredi entre équilibre et franche baisse, indirectement touchées par le coup de chaud sur les valeurs de la technologie et de l'intelligence artificielle à New York et en Asie.

Après quelques minutes d'échanges, Paris gagnait 0,22%, Londres naviguait près de son point d'équilibre (-0,07%) et Francfort reculait plus franchement (-0,43%) dans l'attente d'un indicateur sur le climat des affaires. Milan reculait également (-0,10%).

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