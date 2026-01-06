Trump offre aux compagnies pétrolières américaines un cadeau empoisonné au Venezuela

Des barils de pétrole sur un sol de billets de 100 dollars (Crédits: Adobe Stock)

par Ron Bousso

Le président américain Donald Trump offre aux entreprises énergétiques américaines l'opportunité de relancer l'énorme industrie pétrolière vénézuélienne à l'abandon. C'est une offre qu'elles pourraient vouloir refuser.

Après l'éviction par l'armée américaine du président vénézuélien Nicolas Maduro au cours du week-end, des représentants de l'administration Trump prévoient de rencontrer des dirigeants d'entreprises pétrolières dans le courant de la semaine pour discuter de la relance de la production pétrolière vénézuélienne, a rapporté Reuters lundi.

Exploiter les vastes réserves de pétrole du Venezuela - les plus importantes au monde avec plus de 300 milliards de barils, soit environ un cinquième du stock mondial - peut être une perspective tentante pour Exxon Mobil XOM.N , Chevron CVX.N et ConocoPhillips COP.N .

Le potentiel d'augmentation de la production pétrolière du Venezuela est énorme. Après des années de mauvaise gestion et de sanctions américaines, la production de ce pays d'Amérique latine a chuté d'un record de plus de 3,5 millions de barils par jour (bpd) dans les années 1970, alors qu'elle représentait environ 8 % de l'approvisionnement mondial, à moins de 1 million de bpd l'année dernière, soit moins de 1 % de l'approvisionnement actuel.

Une opportunité de cette ampleur ne s'est présentée qu'à quelques occasions au cours des dernières décennies, notamment après l'effondrement de l'Union soviétique au début des années 1990, lorsque les grandes compagnies pétrolières occidentales se sont précipitées pour acquérir des actifs pétroliers et gaziers bon marché, et après la chute de Saddam Hussein en Irak la décennie suivante, lorsque les compagnies d'énergie ont fait à peu près la même chose. Elle pourrait être particulièrement attrayante aujourd'hui, alors que les conseils d'administration des entreprises ont donné leur feu vert à des milliards d'investissements pour localiser de nouvelles ressources dans le monde entier, dans une course à l'augmentation des parts de marché.

Mais la proposition de Trump est loin d'être gagnée d'avance.

RISQUES SOUTERRAINS Pour commencer, la plupart des réserves pétrolières du Venezuela, situées dans la ceinture de l'Orénoque, sont classées comme lourdes et extra-lourdes. Ces qualités très visqueuses doivent être mélangées à des diluants et transformées en pétrole plus léger pour être extraites, transportées et traitées. Tout cela augmente les coûts de production.

Le processus de valorisation, qui consomme beaucoup d'énergie, augmente également l'empreinte carbone de ces qualités lourdes, ce qui pourrait encore faire grimper les coûts si davantage de gouvernements commencent à taxer les émissions ou à augmenter les prélèvements existants.

Selon les estimations du cabinet de conseil Wood Mackenzie, le seuil de rentabilité des principales qualités de pétrole de la ceinture de l'Orénoque est déjà supérieur à 80 dollars le baril. Cela place le pétrole vénézuélien à l'extrémité supérieure de l'échelle des coûts mondiaux pour une nouvelle production. À titre de comparaison, le coût moyen du seuil de rentabilité du pétrole lourd produit au Canada est d'environ 55 dollars le baril. Exxon vise un seuil de rentabilité de 30 dollars le baril pour sa production pétrolière mondiale d'ici à 2030, grâce à des gisements à faible coût en Guyane et dans le bassin schisteux américain de Permian. Chevron a un objectif similaire, tandis que Conoco a un plan à long terme pour générer un flux de trésorerie disponible même si les prix du pétrole tombent à 35 dollars le baril. Le pétrole LCOc1 CLc1 se négocieactuellement autour de 60 dollars.

Si les conseils d'administration des entreprises énergétiques ont de plus en plus soutenu l'intensification de l'exploration ces dernières années, elles insistent pour que cela se fasse en tenant compte de la discipline en matière de dépenses face à l'augmentation de l'offre mondiale et à l'incertitude concernant la transition énergétique.

Convaincre les majors américaines d'investir des milliards pour extraire les coûteux barils vénézuéliens pourrait donc s'avérer assez difficile.

"L'opportunité doit être suffisamment convaincante pour compenser le risque politique substantiel qui persistera dans les années à venir", selon Carlos Bellorin, analyste au cabinet de conseil Welligence Energy. À l'heure actuelle, le Venezuela ne semble pas faire l'affaire. Bien sûr, cela pourrait changer si un nouveau gouvernement vénézuélien favorable à l'industrie modifiait les politiques d'imposition et de redevances, réduisant ainsi considérablement le coût moyen. Mais cela reste un grand "si".

RISQUES EN SURFACE

Les compagnies pétrolières ne sont pas étrangères au risque politique, bien entendu. Au cours des dernières décennies, elles ont souvent dû faire face à des changements de régime brutaux, à des troubles sociaux et à des conflits dans des zones sensibles telles que la Libye, l'Irak, l'Angola et le Venezuela, pour n'en citer que quelques-unes.

Mais même à l'aune de ces critères, la situation actuelle au Venezuela - avec sa transition de pouvoir très incertaine - semble plus problématique qu'elle n'en vaut la peine.

Tant que Caracas n'aura pas un nouveau gouvernement capable de gagner la confiance des investisseurs et des banques internationales, les compagnies pétrolières hésiteront à prendre des engagements importants. Il peut être tentant d'acheter des actifs pour quelques centimes, mais c'est beaucoup moins intéressant si l'on ne peut pas faire confiance au contrat.

De plus, au cours des dernières décennies, les majors américaines se sont efforcées de prendre leurs distances par rapport à la politique étrangère américaine, mettant en avant leur indépendance pour convaincre les investisseurs qu'elles se concentrent uniquement sur le rendement pour l'actionnaire. Elles répugneront donc à être perçues comme étant aux ordres du président américain. Dimanche, Donald Trump a affirmé qu'il avait parlé à toutes les grandes entreprises énergétiques américaines de ses projets d'investissement au Venezuela "avant et après" la capture de Nicolas Maduro, ce que les dirigeants de ces entreprises ont réfuté .

Contredire Trump comporte également des risques pour les entreprises, potentiellement très importants à une époque où l'implication du gouvernement dans l'économie augmente rapidement. Les géants pétroliers américains accepteront donc probablement le plan de la Maison Blanche, du moins en partie, en signalant leur volonté d' explorer les possibilités offertes par le Venezuela.

Mais accepteront-ils de déverser des milliards de dollars dans un pays longtemps considéré comme le symbole de la corruption et de la mauvaise gestion économique? Cela pourrait être difficile à avaler.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)