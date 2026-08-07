Trump nomme une juriste de l'agence à la Commission fédérale des communications

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Vendredi, le président américain Donald Trump a nommé une juriste de haut rang de la Commission fédérale des communications (FCC) pour siéger au sein de cette agence composée de cinq membres, alors qu’il fait pression sur celle-ci pour qu’elle révoque les licences des diffuseurs.

La Maison Blanche a indiqué que M. Trump avait choisi Danielle Thumann Severs, conseillère juridique principale du président de la FCC Brendan Carr, pour occuper l'un des deux sièges vacants au sein de la commission.

M. Trump a exhorté à plusieurs reprises les diffuseurs à supprimer les émissions humoristiques ou d'actualité qu'il n'apprécie pas ou qui se sont montrées critiques, et a fait pression sur la FCC pour qu'elle révoque les licences des diffuseurs qu'il juge injustes.