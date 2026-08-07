Trump nomme une avocate de l'agence à la Commission fédérale des communications

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* L'avocate désignée par Trump occuperait l'un des deux sièges vacants au sein de cette commission composée de cinq membres

* La FCC compte désormais deux républicains et un démocrate

* Si elle est confirmée, cette nomination pourrait permettre à Trump de révoquer la commissaire démocrate, car la FCC a besoin de trois membres pour atteindre le quorum

par David Shepardson

Le président américain Donald Trump a nommé vendredi une avocate chevronnée de la Commission fédérale des communications (FCC) pour siéger au sein de cette agence composée de cinq membres, alors qu’il fait pression sur celle-ci pour qu’elle révoque les licences des diffuseurs.

La Maison Blanche a indiqué que Donald Trump faisait appel à Danielle Thumann Severs, conseillère juridique principale du président de la FCC Brendan Carr et connue sous le nom de Thumann dans le milieu professionnel, pour occuper l’un des deux sièges vacants au sein de la commission.

"Danielle est une vraie professionnelle. Elle a dirigé l’un des volets les plus importants du programme économique de la FCC — allant de la lutte contre les appels automatisés et la fraude à de nombreux travaux visant à réduire la fracture numérique et à renforcer la sécurité publique", a déclaré M. Carr lors d’une interview vendredi.

CMCSA.O Trump a à plusieurs reprises exhorté les chaînes de télévision à supprimer les émissions humoristiques ou d’actualité qu’il n’apprécie pas ou qui se sont montrées critiques, et a fait pression sur la FCC pour qu’elle révoque les licences des chaînes qu’il juge injustes. Le mois dernier, Trump a demandé à la FCC de révoquer les licences de NBC, détenue par Comcast , et d’ABC, détenue par Walt Disney

DIS.N , pour ne pas avoir diffusé ses remarques sur la sécurité électorale sur leurs chaînes.

Les chaînes de télévision disposent de droits étendus, garantis par le Premier amendement, pour prendre des décisions relatives à leurs contenus. La FCC compte actuellement deux républicains et une démocrate, la commissaire Anna Gomez. Trump a limogé deux démocrates de la Commission fédérale du commerce et a écarté de nombreux autres démocrates .

Historiquement, la FCC est divisée en 3 contre 2, le parti au pouvoir à la Maison Blanche détenant la majorité. La loi exige trois membres pour atteindre le quorum; ainsi, si la nomination de Thumann est confirmée, cela pourrait permettre à Trump de limoger Mme Gomez.

RÉEXAMEN ANTICIPÉ DES STATIONS ABC

En avril, Carr a ordonné un réexamen anticipé et inhabituel des licences de diffusion détenues par les huit chaînes de télévision ABC appartenant à Disney, alors même que le renouvellement de ces licences n’était pas prévu avant octobre 2028. La veille du jour où Carr a ordonné ce réexamen anticipé, Trump avait exhorté ABC à licencier l’animateur de fin de soirée Jimmy Kimmel.

Les chaînes de télévision ont besoin de licences de la FCC pour utiliser les ondes publiques. Bien que les retraits de licence soient extrêmement rares, les détracteurs affirment que la perspective de perdre une licence peut exercer une pression sur les diffuseurs et susciter des inquiétudes quant à l’ingérence du gouvernement dans les décisions éditoriales et de programmation.

En novembre, Trump avait exigé que la FCC révoque les licences d’ABC après avoir critiqué un correspondant d’ABC News pour avoir interrogé le prince héritier d’Arabie saoudite sur le meurtre, en 2018, d’un chroniqueur du Washington Post, dans une question qu’il avait qualifiée d’"insubordonnée".

La FCC mène également une enquête sur l’émission-débat diffusée en journée sur ABC, "The View", qui traite de la politique américaine, après avoir déclaré que celle-ci pourrait être soumise à des règles fédérales obligeant les diffuseurs à offrir l’égalité des chances aux candidats politiques.