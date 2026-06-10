Trump nomme Brian Johnson, de Capital One, à la tête de l'organisme américain de surveillance du crédit à la consommation

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Le président Donald Trump a nommé mercredi l'ancien régulateur financier Brian Johnson à la tête de l'organisme fédéral de surveillance chargé de la protection financière des consommateurs, selon un communiqué de la Maison Blanche.

M. Johnson, actuellement cadre supérieur chez Capital One

COF.N , occupait auparavant le poste de numéro deux au Bureau américain de la protection financière des consommateurs (CFPB) pendant le premier mandat de M. Trump. En 2022, il a rejoint le cabinet de conseil Patomak Global Partners, basé à Washington et disposant de relations politiques. L'année dernière, Trump et de hauts responsables ont cherché à abolir l'agence et la Maison Blanche s'apprête désormais à la réduire à une fraction de sa taille initiale.

Considéré comme un expert en droit financier des consommateurs, M. Johnson était également un critique conservateur virulent du CFPB. Il a témoigné devant le Congrès américain en faveur des efforts visant à mettre fin à l'indépendance financière de l'agence et à réduire son financement, tout en critiquant ses réglementations et ses mesures d'application.

Les tentatives pour joindre M. Johnson mercredi sont restées vaines. La Consumer Bankers Association, un important groupe de pression du secteur, a salué la nomination de M. Johnson, affirmant qu’il disposait d’une « solide expérience » imprégnée de politique. Les républicains ont accusé le CFPB d'être un fardeau politisé pour la libre entreprise, tandis que les démocrates et les défenseurs de l'agence affirment que nuire à l'agence revient à faire un cadeau à l'industrie au détriment des consommateurs.

Le CFPB est actuellement dirigé à titre intérimaire par Russell Vought, directeur du budget du président Trump, qui a ouvertement dénoncé le CFPB et s'était initialement engagé à le fermer. Ces efforts ayant achoppé devant les tribunaux, l'administration affirme désormais qu'elle prévoit de réduire considérablement les effectifs du CFPB. Le Congrès a créé le CFPB en 2010 afin de protéger les consommateurs contre les pratiques abusives du secteur des services financiers, qui ont également contribué à la crise financière de 2008.