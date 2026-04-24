Trump menace Starmer de "droits de douane importants" concernant la taxe sur les technologies, selon le Telegraph

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du rapport)

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il imposerait des droits de douane à la Grande-Bretagne si le Premier ministre Keir Starmer ne renonçait pas à la taxe sur les services numériques, a rapporté vendredi le Telegraph, citant une interview du président.

M. Trump a déclaré au Telegraph qu'il "imposerait des droits de douane importants au Royaume-Uni" si ce dernier n'abandonnait pas sa taxe, qui est considérée comme ciblant injustement les entreprises technologiques américaines.

Le Royaume-Uni a mis en place sa taxe de 2% sur les services numériques en 2020, une mesure qui a été critiquée par M. Trump et son prédécesseur, le démocrate Joe Biden. La taxe sur les services numériques vise des entreprises comme Apple AAPL.O , Google GOOGL.O et Meta META.O .

"Je n'aime pas qu'ils ciblent les entreprises américaines, parce qu'en fait, vous parlez de nos grandes entreprises américaines ... et les plus grandes entreprises du monde", a déclaré M. Trump.

"Nous avons examiné la question et nous pouvons y répondre très facilement en imposant simplement des droits de douane élevés au Royaume-Uni. Ils feraient donc mieux d'être prudents. S'ils ne renoncent pas à la taxe, nous imposerons probablement des droits de douane élevés au Royaume-Uni", a-t-il ajouté.

Les commentaires de M. Trump interviennent avant la visite du roi Charles de Grande-Bretagne aux États-Unis, la semaine prochaine.