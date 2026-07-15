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Trump fait pression sur les dirigeants du secteur de la défense pour qu'ils augmentent la production d'armes
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 23:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Rédaction remaniée pour refléter les détails du sommet; ajout d’un commentaire de Trump, de précisions sur les nouveaux investissements dans la défense et sur le Fonds de financement de la sécurité nationale, paragraphes 2, 5 et 7)

* Trump met l'accent sur l'industrie de la défense lors du sommet de l'Army War College

* Le Pentagone cherche à se doter de davantage de missiles, de munitions et de capacités de production

* Les sous-traitants subissent des pressions pour agrandir leurs usines et accélérer les livraisons

par Jarrett Renshaw et Jacob Bogage

Le président Donald Trump a exhorté mercredi les dirigeants du secteur de la défense à accélérer la production d’armes et à augmenter les capacités de fabrication, alors que les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient mettent à rude épreuve les stocks américains et mettent en évidence les goulots d’étranglement de la base industrielle du pays.

S’exprimant lors du sommet sur la défense et l’innovation organisé par le sénateur de Pennsylvanie Dave McCormick, M. Trump a exhorté les fabricants d’armes: "Nous avons la meilleure qualité au monde, mais nous avons besoin d’un peu plus de rapidité."

La présence de M. Trump a souligné l’importance accrue accordée par l’administration à la production de défense, alors que des conflits prolongés ont épuisé d’importantes quantités de missiles, d’intercepteurs et d’autres armes, tout en mettant en évidence les limites de la chaîne d’approvisionnement et des capacités de production de l’armée américaine.

L’événement, qui s’est tenu à l’U.S. Army War College en Pennsylvanie, a réuni des hauts responsables militaires, des sous-traitants du secteur de la défense, des investisseurs et des dirigeants du secteur technologique afin de discuter du renforcement de la base industrielle américaine et de l’accélération de la livraison de systèmes d’armes de pointe.

M. McCormick a annoncé plus de 30 investissements et partenariats visant à développer la base industrielle de défense de l’État, le secteur des technologies émergentes et les effectifs de recherche. Parmi les engagements les plus importants figuraient un accord de construction navale de 2,5 milliards de dollars entre Rhoads Industries et Electric Boat ( GD.N , filiale de General Dynamics), des commandes de navires d’une valeur de 1,5 milliard de dollars auprès de Hanwha

000880.KS , ainsi que des développements dans les domaines de l’IA, de la robotique, de l’espace et de la fabrication de pointe.

UNE STRATÉGIE INDUSTRIELLE PLUS LARGE

Pour Donald Trump, le développement de l’industrie de défense s’inscrit désormais dans une stratégie économique plus large visant à relancer la capacité industrielle américaine, le Pentagone étant de plus en plus considéré comme un catalyseur des investissements dans les usines, la fabrication de pointe et les chaînes d’approvisionnement nationales.

Plus tôt dans la journée de mercredi, le ministère de la Défense a lancé le Fonds de financement de la sécurité nationale, permettant aux responsables d’apporter un soutien financier et des crédits aux entreprises qui s’attaqueraient aux pénuries de minéraux critiques, essentiels à la sécurité nationale. Fin juin, Trump a rencontré des fabricants de munitions à la Maison Blanche afin d’exhorter l’industrie à accélérer le rythme.

Les États-Unis ont fourni de grandes quantités d’armes à leurs alliés tout en utilisant eux-mêmes des munitions dans le cadre de leurs propres opérations militaires, ce qui a suscité des inquiétudes concernant les stocks d’armes clés de défense aérienne et d’armes à guidage de précision, et accru la pression sur les sous-traitants pour qu’ils augmentent leur production. La demande en forte hausse de moteurs-fusées utilisés pour propulser des missiles et d’autres armes a donné lieu à une nouvelle réflexion sur les chaînes d’approvisionnement.

À la recherche de rendements élevés, des start-ups à la manière de la Silicon Valley s’attaquent désormais aux entreprises de défense qui dominent depuis longtemps le secteur, entraînées dans la concurrence par un besoin de rapidité de production, de volumes élevés et de coûts réduits. Les fabricants historiques de moteurs-fusées à propergol solide, Northrop Grumman NOC.N et L3Harris LHX.N , affirment avoir intensifié leurs propres efforts de recherche et développement pour intégrer de nouvelles technologies telles que l’impression 3D et de nouvelles techniques de mélange.

Michael Duffey, responsable des achats pour le Pentagone, a déclaré mardi aux participants au sommet que le département recourait à des contrats d’approvisionnement à long terme pour donner aux entreprises du secteur de la défense la confiance nécessaire pour investir des milliards de dollars dans l’agrandissement de leurs usines, citant environ 20 milliards de dollars d’investissements privés liés à des projets visant à augmenter la production de missiles Patriot et d’autres armes très demandées.

"Le contexte mondial exige désormais que nous produisions à cette échelle, à cette vitesse et à ce volume", a-t-il déclaré.

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