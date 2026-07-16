Le lancement de Google Gemini est reporté, la technologie n'ayant pas atteint les objectifs internes, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GOOGL.O , filiale d’Alphabet, a pris plusieurs mois de retard sur le calendrier prévu pour le lancement de Gemini 3.5 Pro, son modèle d’IA phare le plus puissant, alors que le géant technologique s’efforce d’améliorer ses capacités, notamment en matière de programmation, a rapporté jeudi Bloomberg News.

Ce retard intervient dans un contexte de concurrence acharnée entre les développeurs d’IA pour améliorer les performances des modèles, réduire les coûts et étendre les capacités des entreprises, ce qui alimente un flux constant, à l’échelle du secteur, de nouveaux systèmes et modèles de raisonnement .

Voici quelques détails:

* Le modèle devait être lancé en juin , avait déclaré Sundar Pichai, directeur général d’Alphabet, lors de la conférence annuelle des développeurs I/O de Google en mai.

* Ce contretemps inquiète certains ingénieurs, chercheurs en IA et responsables de Google, alors que les concurrents OpenAI et Anthropic lancent des modèles plus performants que Gemini, indique l’article, citant dix employés actuels et anciens.

* À la fin du mois dernier, Google a mis à jour les données utilisées pour entraîner Gemini afin d’améliorer ces capacités, mais les résultats n’ont pas répondu aux attentes, a rapporté Bloomberg News.

* L'action Alphabet a reculé de près de 3% à la suite de cette information.

* "Nous testons actuellement 3.5 Pro, une version améliorée du modèle Flash, ainsi que d’autres modèles en collaboration avec des partenaires, et nous menons des discussions fructueuses avec le gouvernement américain", a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué adressé à Reuters.

* "Nous commercialisons rapidement une large gamme de modèles tout en veillant à ce qu’ils restent très rentables pour nos clients", a ajouté le porte-parole.

* OpenAI a lancé GPT-5.6, son modèle le plus avancé, la semaine dernière après un retard provoqué par les demandes du gouvernement américain, motivées par des préoccupations de sécurité nationale concernant l’utilisation abusive potentielle de technologies d’IA puissantes.

* Anthropic avait désactivé ses modèles d’IA les plus avancés, Mythos 5 et Fable 5, pour tous ses utilisateurs à la suite d’un arrêté américain de contrôle des exportations daté du 12 juin, invoquant des préoccupations de sécurité nationale.

* Ces restrictions ont été levées fin juin après qu’Anthropic eut mis en place des mesures de protection.