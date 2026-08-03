Trump exige des compagnies pétrolières qu'elles baissent les prix de l'essence et réprimande le directeur général de Chevron

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation et d'informations contextuelles sur les élections, les prix et les bénéfices aux paragraphes 2 à 7)

Le président américain Donald Trump a de nouveau appelé lundi les compagnies pétrolières à baisser les prix de l'essence pour les consommateurs américains, reprochant au directeur général de Chevron , Mike Wirth, de ne pas reconnaître les efforts de son administration pour aider l'industrie pétrolière.

Trump a reproché à M. Wirth de ne pas avoir reconnu, lors d’une interview télévisée, que son administration avait aidé les compagnies pétrolières, notamment en créant un marché au Venezuela.

“La seule chose qu’il a commodément oublié de mentionner, c’est que sans le génie, la clairvoyance, la force et la stabilité de l’administration TRUMP, l’industrie pétrolière, et notre pays lui-même, seraient MORTS!”, a écrit Trump dans un message publié sur les réseaux sociaux. “À titre d’exemple, ils ont chassé Mike et Chevron du Venezuela, mais aujourd’hui, ils sont de retour, bien plus grands et plus forts que jamais, et s’attendent à faire fortune!”

“Cela vaut également pour les autres compagnies pétrolières… et FAITES BAISSER les prix du pétrole pour vos consommateurs (au détail), MAINTENANT!”, a déclaré Trump sur Truth Social.

La hausse des prix de l’essence et les inquiétudes liées au coût de la vie constituent un risque politique pour le Parti républicain de Trump à l’approche des élections de mi-mandat de novembre, lors desquelles il risque de perdre sa majorité à la Chambre des représentants et peut-être même le contrôle du Sénat.

Les cours mondiaux du pétrole ont chuté après que Trump a annulé une “attaque massive” prévue contre l’Iran ce week-end, mais les prix à la pompe ne suivent pas nécessairement cette tendance.

Les résultats publiés la semaine dernière par Exxon Mobil, Chevron, Valero Energy et Marathon Petroleum ont mis en évidence l’essor dont ont bénéficié les compagnies pétrolières américaines grâce à la hausse des prix du brut et des marges de raffinage après le conflit avec l’Iran. Valero a annoncé son meilleur bénéfice trimestriel depuis la crise énergétique de 2022 déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, tandis que Chevron a enregistré son meilleur résultat trimestriel depuis six ans.