Trump exhorte les géants pétroliers américains à réparer l'industrie énergétique vénézuélienne "pourrie"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les investisseurs s'interrogent sur la stabilité politique et le coût des investissements au Venezuela

*

Chevron et ConocoPhillips hésitent à se lancer dans des investissements au Venezuela, selon certaines sources

(Ajout de citations de Trump dans les paragraphes 5-6, d'entreprises dans les paragraphes 9-12) par Jarrett Renshaw et Bo Erickson

Le président américain Donald Trump a entamé vendredi à la Maison Blanche une réunion sur le Venezuela avec des dirigeants de certaines des plus grandes compagnies pétrolières du monde, déclarant qu'il souhaitait qu'ils investissent 100 milliards de dollars dans le pays afin d'accroître considérablement sa production.

Cette réunion reflète l'importance du pétrole dans la stratégie de M. Trump pour le pays de l'OPEP après que les forces américaines se sont emparées du dirigeant du pays sud-américain, Nicolas Maduro, lors d'un raid nocturne effronté sur la capitale le 3 janvier.

"Nous allons discuter de la manière dont ces grandes entreprises américaines peuvent aider à reconstruire rapidement l'industrie pétrolière vénézuélienne délabrée et apporter des millions de barils de production de pétrole au bénéfice des États-Unis, du peuple vénézuélien et du monde entier", a déclaré M. Trump à l'ouverture de la réunion.

"C'est nous qui déciderons des compagnies pétrolières que nous autoriserons à entrer dans le pays", a-t-il ajouté.

M. Trump a fait l'éloge d'un accord récent avec les dirigeants intérimaires du Venezuela visant à fournir 50 millions de barils de pétrole brut aux États-Unis, où de nombreuses raffineries américaines sont spécialement équipées pour le raffiner, et a déclaré qu'il s'attendait à ce que les livraisons se poursuivent indéfiniment.

"L'une des choses que les États-Unis retireront de cette situation sera des prix de l'énergie encore plus bas", a-t-il déclaré.

Les responsables de l'administration Trump ont déclaré qu'ils avaient besoin de contrôler les ventes et les revenus pétroliers du Venezuela indéfiniment pour s'assurer que le pays agit dans l'intérêt des États-Unis, et veulent également voir les grandes compagnies pétrolières réhabiliter les champs pétrolifères du Venezuela après des décennies de déclin.

Reuters a rapporté que des sociétés telles que Chevron, Vitol et Trafigura se livrent une concurrence acharnée pour obtenir des licences américaines de commercialisation du pétrole brut existant au Venezuela, mais que les grandes compagnies pétrolières hésitent à s'engager dans des investissements importants et à long terme au Venezuela en raison des coûts élevés et de l'instabilité politique.

Mark Nelson, vice-président de Chevron, a déclaré lors de la réunion à la Maison Blanche que l'entreprise s'engageait à investir au Venezuela.

Chevron CVX.N est déjà présent dans le pays, mais ses rivaux Exxon Mobil XOM.N et ConocoPhillips COP.N l'ont quitté il y a près de 20 ans après la nationalisation de leurs actifs.

Le directeur général d'Exxon , Darren Woods, a déclaré que l'entreprise considère le Venezuela comme étant actuellement "ininvestissable" et qu'elle a besoin d'y voir des changements significatifs pour y revenir.

"Nous sommes convaincus qu'avec cette administration et le président Trump, qui travaillent main dans la main avec le gouvernement vénézuélien, ces changements peuvent être mis en place", a-t-il déclaré.

Plusieurs petits indépendants et des acteurs soutenus par des fonds d'investissement privés ont également été invités à la réunion, dont certains ont des liens avec le Colorado, l'État d'origine du secrétaire d'État à l'énergie Chris Wright.