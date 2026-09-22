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Trump évoque un accord avec l'Iran après les élections de mi-mandat
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 18:30
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Le président américain Trump signe un accord sur la sécurité du Groenland lors de la 81e Assemblée générale des Nations unies (AGNU), à New York

Le président américain Trump signe un accord sur la sécurité du Groenland lors de la 81e Assemblée générale des Nations unies (AGNU), à New York

Donald ​Trump a déclaré mardi qu'il pensait que les ​Etats-Unis concluraient un accord ​avec l'Iran ⁠après les élections ‌de mi-mandat du 3 novembre.

"Je pense que ​nous ‌conclurons un accord ⁠juste après les élections parce qu'il n'est ⁠pas ‌logique pour eux ⁠de ne pas ‌le faire. ⁠Ils attendent de voir ⁠comment ‌je m'en sors aux ​élections ‌de mi-mandat", a déclaré le président ​américain lors d'un discours ⁠prononcé devant l'Assemblée générale des Nations unies.

(Doina Chiacu, Michelle Nichols et Katharine Jackson; version française Nicolas ​Delame)

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3 commentaires

  • 22 septembre 20:10

    Croyez-moi, je le ferai après les élections mais votez pour les Républicains que je puisse obtenir cet accord.

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