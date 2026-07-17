Trump estime que les chaînes américaines qui ne diffusent pas son discours devraient se voir retirer leur licence

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Le président Donald Trump a déclaré que les chaînes américaines qui n'avaient pas diffusé le discours qu'il a prononcé jeudi soir devraient se voir retirer leur licence.