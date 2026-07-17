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Trump estime que les chaînes américaines qui ne diffusent pas son discours devraient se voir retirer leur licence
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 03:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump a déclaré que les chaînes américaines qui n'avaient pas diffusé le discours qu'il a prononcé jeudi soir devraient se voir retirer leur licence.

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