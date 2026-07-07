Trump estime que la construction d'une usine par Toyota aux États-Unis est “une affaire vraiment importante”

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Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que la décision de Toyota Motor Corp 7203.T de construire une nouvelle usine automobile de 3,6 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars au Texas et de transférer une partie de sa production de camions du Mexique vers les États-Unis constitue une “affaire vraiment importante”.