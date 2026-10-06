Trump élargit l'accès au gazole exonéré d'impôt

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* Trump a signé le décret depuis la tribune d'un rassemblement

* Les prix du carburant et du gaz constituent un risque pour les républicains à l'approche des élections de mi-mandat

* Trump déclare espérer que ce décret ne sera pas nécessaire très longtemps

(Refonte de l'article avec la signature du décret par Trump et les détails de celui-ci dans les paragraphes 1 à 2, 4 à 7 et 9)

par Jarrett Renshaw et Kanishka Singh

Le président américain Donald Trump a signé lundi un décret visant à élargir l'accès au diesel exonéré d'impôt, qu'il a dévoilé depuis la tribune d'un rassemblement dans le Nebraska .

Les prix élevés du diesel, qui ont atteint un niveau record d’environ 6,50 dollars le gallon le mois dernier, constituent un risque pour Trump à l’approche des élections de mi-mandat américaines du 3 novembre , au cours desquelles le contrôle du Congrès est en jeu. Le Parti républicain de Trump détient actuellement une faible majorité au Sénat et à la Chambre des représentants.

Les prix de ce carburant, indispensable au transport routier de marchandises, ont augmenté en raison de la guerre américano-israélienne contre l’Iran et de l’invasion russe de l’Ukraine , ces conflits ayant entraîné des attaques contre des raffineries au Moyen-Orient et en Russie.

Trump a déclaré que cette directive suspendra l’obligation d’utilisation hors route pour le diesel exonéré de taxe et permettra à quiconque d’acheter du diesel teinté en rouge, utilisé par le secteur agricole et par certains véhicules hors route.

“Nous n’en aurons pas besoin longtemps, j’espère”, a déclaré Trump à propos de cette dérogation.

Le décret publié par la Maison Blanche charge le secrétaire au Trésor, en concertation avec le chef du Pentagone, “de reporter le paiement de la taxe fédérale d’accise prélevée sur l’utilisation routière du gazole teinté jusqu’à la fin de l’année, sans intérêts ni pénalités, et d’étudier les moyens de supprimer l’obligation de payer les taxes reportées”.

Il charge également le secrétaire américain à l’Agriculture de “garantir l’accès des agriculteurs au gazole teinté dans les zones à forte demande”, tout en demandant au secrétaire aux Transports de se coordonner avec les États, les dirigeants du secteur et les organisations syndicales concernant l’accès au gazole teinté.

Les pays du G7 ont annoncé la semaine dernière qu’ils mettraient sur le marché 100 millions de barils de diesel, suite aux pressions exercées par Donald Trump, qui avait envisagé d’interdire les exportations américaines de ce carburant. Il n’était toutefois pas précisé dans quelle mesure cette mise sur le marché concernerait des approvisionnements entièrement nouveaux ou s’inscrirait dans le cadre d’un accord mondial conclu en mars.

La cote de popularité de Trump s’est maintenue ces derniers jours à un niveau historiquement bas de 32%, selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé lundi, les Américains étant particulièrement préoccupés par le coût élevé de la vie, alimenté par la flambée des prix de l’essence et du diesel due à la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran.