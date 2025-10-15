Trump dit que Modi lui a promis que l'Inde n'achèterait plus de pétrole russe

Donald Trump a déclaré mercredi avoir obtenu l'assurance de la part du Premier ministre indien, Narendra Modi, que l'Inde n'allait plus acheter de pétrole à la Russie.

"Je n'étais pas content que l'Inde achète ce pétrole et il m'a garanti aujourd'hui qu'ils n'achèteraient plus de pétrole à la Russie. C'est un grand pas. Maintenant, nous allons obtenir de la Chine qu'elle fasse la même chose", a dit le président américain aux journalistes.

La Russie tire une partie de ses ressources, notamment pour financer son effort de guerre en Ukraine, de ses exportations de pétrole.

(Nandita Bose, version française Bertrand Boucey)