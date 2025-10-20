L'Europe finit dans le vert, les résultats d'entreprises dans le viseur

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, les tensions commerciales et les craintes sur les banques régionales américaines s'étant apaisées, tandis que les investisseurs attendent une nouvelle pluie de résultats d'entreprises plus tard dans la semaine.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,39% à 8.206,07 points vers 16h01 GMT. À Francfort, le Dax a pris 1,80% et à Londres, le FTSE 100 a progressé de 0,52%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur un gain de 1,31%, le FTSEurofirst 300 a gagné 1,01% et le Stoxx 600 a pris 1,03%.

Le recul des inquiétudes concernant les banques régionales américaines et l'escalade commerciale entre les États-Unis et la Chine a permis lundi aux marchés d'actions de se positionner avant une nouvelle série de résultats d'entreprises, à commencer par le géant du luxe L'Oréal et Kering mardi et mercredi.

À Wall Street, des entreprises de premier plan telles que Tesla, Netflix ou Intel doivent également publier leurs résultats trimestriels cette semaine, dans un contexte où les actions, en particulier celles exposées au secteur de l'IA, se négocient à des niveaux élevés.

Les investisseurs attendent également les données sur les prix à la consommation américains, prévues vendredi. Elles arriveront toutefois avec du retard, la fermeture partielle de l'administration fédérale, qui dure depuis le 1er octobre, ayant bouleversé le calendrier de publication des données économiques officielles.

En France, où le gouvernement a échappé à la censure la semaine dernière, les débats budgétaires sont à nouveau au premier plan, le projet de budget pour 2026 ayant entamé lundi son parcours parlementaire à haut risque devant la commission des Finances de l'Assemblée nationale.

Si les marchés financiers ont salué le rejet des motions de censure contre le gouvernement français la semaine dernière, le répit après des semaines de chaos politique pourrait être de courte durée, à moins que les négociations budgétaires permettent de trouver les économies nécessaires pour réduire le déficit. Pour l'instant, la dégradation surprise de la note de crédit de la France vendredi par S&P Global Ratings n'a pratiquement pas eu d'incidence.

VALEURS

BNP Paribas a plongé de 7,7% pour finir lanterne rouge du CAC 40, des traders et analystes attribuant cette baisse à la décision d'un jury fédéral américain, qui a reconnu vendredi la banque française coupable d'avoir aidé le gouvernement soudanais à commettre des exactions en fournissant des services qui violaient les sanctions américaines.

Kering a pris en revanche 4,8%, la maison-mère de Gucci ayant annoncé dimanche soir la vente de sa division beauté au géant français des cosmétiques L'Oréal pour un montant de quatre milliards d'euros.

Forvia, qui a fait état lundi d'une baisse de 3,7% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre à cause d'effets de changes négatifs et d'un recul de ses principaux clients chinois, a perdu 4,46%.

Les groupes aérospatiaux européens Leonardo, Airbus et Thales ont gagné entre 1,65% et 4,3%, alors que selon deux sources, ils ont conclu un accord-cadre sur un projet de fusion de leurs activités satellites.

Le compartiment de la défense a avancé de 2,73%, se remettant ainsi de la forte baisse enregistrée vendredi, lorsque l'annonce d'un sommet prévu entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine avait secoué le secteur.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones prend 0,78%, le Standard & Poor's 500 0,98% et le Nasdaq Composite 1,41%.

Apple gagne 3,71% et approche les 4.000 milliards de dollars de capitalisation boursière alors que les analystes se montrent optimistes quant à la demande pour l'iPhone 17.

LES INDICATEURS DU JOUR

En Allemagne, les prix à la production, un indicateur clé de l'inflation, ont diminué plus que prévu en septembre sur un an, montrent les données de l'Office fédéral de la statistique publiées lundi.

CHANGES

Le dollar évolue peu lundi, après avoir atteint vendredi son plus bas de deux semaines sur fond de craintes sur le système bancaire américain.

Le billet vert grappille 0,05% face à un panier de devises de référence

L'euro s'apprécie légèrement de 0,07% à 1,1659 dollar, grâce à l'apaisement des tensions politiques en France et à l'apaisement des craintes commerciales et bancaires.

TAUX

Les rendements obligataires de la zone euro ont connu lundi une séance plutôt calme, les inquiétudes liées aux tensions commerciales et à la santé des banques régionales américaines étant apaisées.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a pris 0,7 point de base à 2,5841%. Le deux ans a avancé d'un point de base à 1,9234%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans a fini sur un gain de 0,3 point de base à 3,3642%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en baisse sous la pression des inquiétudes liées à la surabondance de l'offre.

Le Brent perd 0,88% à 60,75 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,78% à 57,09 dollars.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)