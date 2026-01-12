Trump dit qu'il pourrait empêcher ExxonMobil d'entrer au Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu'il pourrait empêcher ExxonMobil d'investir au Venezuela après que le directeur général de la major pétrolière ait semblé peu optimiste quant à cette opportunité lors d'une réunion à la Maison Blanche la semaine dernière.