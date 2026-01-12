Trump dit qu'il pourrait empêcher Exxon de s'implanter au Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour pour ajouter les commentaires d'Exxon) par Jarrett Renshaw

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu'il pourrait empêcher Exxon Mobil XOM.N d'investir au Venezuela après que le directeur général de la major pétrolière a qualifié le pays d'"ininvestissable" lors d'une réunion à la Maison Blanche la semaine dernière.

Darren Woods, directeur général d'Exxon, a déclaré à M. Trump que le marché vénézuélien était "ininvestissable" dans son état actuel. Le Venezuela a saisi les actifs d'Exxon et de Conoco en 2007, et Caracas doit à ces sociétés des milliards de dollars de créances impayées dans le cadre de procédures d'arbitrage.

"Nos actifs ont été saisis deux fois dans ce pays, et vous pouvez donc imaginer que pour y retourner une troisième fois, il faudrait des changements assez importants par rapport à ce que nous avons vu historiquement ici", a déclaré M. Woods à M. Trump à la Maison-Blanche.

"Si l'on considère les structures et les cadres juridiques et commerciaux en place aujourd'hui au Venezuela, il est impossible d'investir dans ce pays