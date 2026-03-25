Trump dit continuer à négocier avec l'Iran mais "déchaînera l'enfer" en cas d'échec

Une Iranienne regarde un journal télévisé sur une chaîne de télévision d'État iranienne sur son téléphone portable à Téhéran, le 25 mars 2026 ( AFP / - )

Donald Trump continue de discuter avec l'Iran mais "déchaînera l'enfer" en cas d'échec, a affirmé mercredi la Maison Blanche, après l'annonce par des médias d'Etat iraniens que Téhéran rejetait un plan américain visant à mettre fin à la guerre.

"Si l'Iran refuse d'accepter la réalité actuelle, s'ils ne comprennent pas qu'ils ont été vaincus militairement (...), le président Trump s'assurera qu'ils soient frappés de manière plus dure qu'ils ne l'ont jamais été", a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, tout en assurant que les discussions se poursuivaient.

Les initiatives diplomatiques se sont multipliées ces derniers jours pour tenter de mettre un terme à une guerre débutée il y a bientôt un mois, qui embrase le Moyen-Orient et menace l'économie mondiale. Mais aucune percée diplomatique n'est intervenue jusqu'ici.

Mercredi après-midi, Press TV, branche anglophone de la télévision d'Etat, a ainsi affirmé que l'Iran rejetait une "proposition américaine" pour faire taire les armes. Si cette information a été reprise par les autres médias d'Etat iraniens, elle n'a pas été confirmée officiellement par la République islamique.

Ce projet américain, dont rien n'a été dévoilé de source fiable, contient les premières propositions concrètes de Washington depuis les attaques israélo-américaines sur l'Iran, le 28 février.

Il a été transmis à l'Iran par Islamabad, en bons termes avec les deux pays, selon deux hauts responsables pakistanais.

"La guerre prendra fin lorsque l'Iran décidera d'y mettre fin et non lorsque Trump le décidera", a toutefois rétorqué à Press TV un responsable iranien sous couvert d'anonymat, en détaillant les propres exigences de Téhéran.

En soirée, dans un nouveau signe de défiance, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a lui affirmé que les "ennemis" de la République islamique se préparaient à envahir une de ses îles dans le Golfe.

En cas d'invasion terrestre américaine, l'Iran ouvrira un "nouveau front" dans un détroit clé pour le trafic maritime mondial, reliant la mer Rouge au golfe d'Aden, a par ailleurs prévenu une source militaire citée par l'agence Tasnim.

- La guerre "hors de contrôle" -

La guerre est "hors de contrôle", s'est de son côté alarmé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, craignant un conflit "plus large" susceptible de provoquer une "marée de souffrance humaine", dans la région et au-delà.

Les frappes, de fait, se sont poursuivies sans poids apparent des initiatives diplomatiques.

Selon la marine iranienne, des tirs de missiles ont contraint le porte-avions Abraham Lincoln, déployé dans le Golfe, "à changer de position". L'armée américaine n'a pas confirmé.

"Dès que cette flotte hostile entrera dans le rayon d'action de nos systèmes de missiles, elle sera la cible de puissantes frappes", a prévenu le commandant de la marine iranienne, l'amiral Shahram Irani.

Des traînées de roquettes dans le ciel au-dessus de la ville côtière israélienne de Netanya, lors d'une nouvelle salve d'attaques de missiles iraniens, le 25 mars 2026 ( AFP / JACK GUEZ )

Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de Téhéran, ont annoncé des attaques contre le nord et le centre d'Israël, dont la région de Tel-Aviv. Des images de l'AFP ont saisi des traînées de roquettes striant le ciel de la ville côtière de Netanya, tandis que les sirènes d'alerte retentissaient dans le centre du pays.

Des bases militaires américaines en Jordanie et à Bahreïn ont été visées et un réservoir de carburant a pris feu au Koweït après une attaque de drones.

- "Sauver la face" -

Les pays du Golfe ont appelé Téhéran à cesser ses frappes et à leur verser des réparations, lors d'un débat à Genève devant l'ONU.

De la fumée s'élève de la zone de l'aéroport international du Koweït après qu'une frappe de drone a touché un dépôt de carburant, le 25 mars 2026 ( AFP / - )

De son côté, l'armée israélienne a annoncé de nouvelles attaques à Téhéran, frappée quotidiennement depuis quatre semaines.

Israël a aussi déclaré avoir frappé la veille un centre de recherche lié au programme de sous-marins militaires iraniens à Ispahan (centre).

Aucune information n'est disponible sur le ou les dirigeants iraniens en charge des négociations évoquées par Washington.

Donald Trump avait listé mardi, côté Maison Blanche, son émissaire Steve Witkoff, son gendre Jared Kushner, le vice-président JD Vance et le chef de la diplomatie Marco Rubio.

"Il y a une interrogation sur celui qui, dans le système iranien, tient réellement les rênes", souligne à l'AFP Guillaume Lasconjarias, professeur associé à l'université de la Sorbonne.

Selon un diplomate de la région, l'objectif américain est d'obtenir une trêve avant des discussions censées permettre aux parties de "revendiquer une victoire et sauver la face".

"On est dans des pré-négociations. On teste ce qui serait acceptable", explique Guillaume Lasconjarias.

L'attention reste focalisée sur le détroit d'Ormuz, par lequel transite près de 20% de la production mondiale de pétrole. Son blocage quasi total par Téhéran a fait flamber les cours et ralentit l'activité mondiale.

Carte montrant une route maritime alternative empruntée récemment par des navires dans le détroit d'Ormuz, ainsi que la route traditionnelle d'avant la guerre au Moyen-Orient ayant début le 28 février 2026 ( AFP / Omar KAMAL )

L'Iran a affirmé mardi que les "navires non hostiles" pouvaient désormais "bénéficier d'un passage sûr" par ce détroit.

Londres et Paris organiseront cette semaine une réunion des chefs d'état-major d'une trentaine de pays prêts à s'organiser pour sécuriser le précieux passage, a confirmé à l'AFP une source au ministère britannique de la Défense.

- "Toute ma vie en exil" -

Israël poursuit également son offensive au Liban, notamment au sud, bastion du Hezbollah. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a affirmé que son pays était en train d'élargir la "zone tampon" à l'intérieur du territoire libanais pour "éloigner la menace" du mouvement pro-iranien.

Depuis que le Liban a été aspiré dans une nouvelle guerre sur son sol, le 2 mars, les frappes israéliennes y ont tué près de 1.100 personnes et fait plus d'un million de déplacés, selon les autorités.

"Tout le monde a peur pour sa maison et sa terre, mais que pouvons-nous faire?", a raconté à l'AFP Mustafa Ibrahim Al Sayed, 50 ans, à Tyr. "Depuis 1978 (date de la première invasion israélienne, NDLR), c'est la cinquième fois que je suis déplacé, j'ai passé toute ma vie en exil".

Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a affirmé que toute négociation "sous le feu" d'Israël relevait d'une "capitulation", alors que le gouvernement libanais réclame des pourparlers. Il a aussi demandé aux autorités de revenir sur leur décision de "criminaliser" l'action militaire de sa formation.