Wall Street termine en hausse, sensible à la détente des prix du pétrole

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 18 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
La Bourse de New York a terminé dans le vert mercredi, profitant du recul des cours de l'or noir et des perspectives d'avancées diplomatiques pour aboutir à un cessez-le-feu au Moyen-Orient.
Le Dow Jones a pris 0,66%, l'indice Nasdaq a avancé de 0,77% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,54%.
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