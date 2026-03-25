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Wall Street termine en hausse, sensible à la détente des prix du pétrole
information fournie par AFP 25/03/2026 à 21:17

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 18 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 18 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé dans le vert mercredi, profitant du recul des cours de l'or noir et des perspectives d'avancées diplomatiques pour aboutir à un cessez-le-feu au Moyen-Orient.

Le Dow Jones a pris 0,66%, l'indice Nasdaq a avancé de 0,77% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,54%.

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