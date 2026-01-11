 Aller au contenu principal
Trump dit à Cuba de conclure un accord "avant qu'il ne soit trop tard"
information fournie par Reuters 11/01/2026 à 17:46

(Actualisé avec réaction du président cubain §§3-4)

Donald Trump a conseillé dimanche au gouvernement cubain de sceller un accord avec les Etats-Unis, en prévenant les autorités de La Havane qu'elles ne recevraient plus du Venezuela ni argent ni pétrole.

"Il n'y aura plus d'argent ou de pétrole vers Cuba. Zéro! Je leur conseille fortement de conclure un accord, avant qu'il ne soit trop tard", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, sans préciser quel type d'accord pourrait être conclu.

Le président cubain Miguel Diaz-Canel a rejeté la menace de Donald Trump sur les réseaux sociaux, estimant que les États-Unis n'avaient aucune autorité morale pour imposer un accord à Cuba.

"Cuba est une nation libre, indépendante et souveraine. Personne ne nous dicte ce que nous devons faire", a déclaré Miguel Diaz-Canel sur la plateforme X. "Cuba n'attaque pas ; il est attaqué par les États-Unis depuis 66 ans, et il ne menace pas ; il se prépare, prêt à défendre la patrie jusqu'à la dernière goutte de sang."

Le Venezuela était jusqu'à présent le principal fournisseur de pétrole de Cuba mais depuis l'enlèvement le 3 janvier par les forces spéciales américaines de son président Nicolas Maduro et son remplacement par la vice-présidente Delcy Rodriguez, Caracas vend son pétrole aux Etats-Unis.

Entre janvier et novembre de l'an dernier, le Venezuela a livré en moyenne 27.000 barils par jour à Cuba, couvrant la moitié du déficit pétrolier cubain, selon des données de transport maritime et les documents de la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA.

(Rédigé par Nilutpal Timsina, Jean-Stéphane Brosse et Tangi Salaün pour la version française)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

