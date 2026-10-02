Trump devrait nommer Jay Clayton au poste de “tsar” de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions et des informations contextuelles sur Sacks au paragraphe 5)

par Erin Banco

Le président américain Donald Trump devrait nommer le directeur du renseignement national, Jay Clayton, au poste de conseiller principal en matière d'IA, une fonction que le président a par le passé qualifiée de “tsar de l'IA”, selon une source proche du dossier.

M. Clayton supervise déjà 18 agences de renseignement américaines en tant que chef des services secrets du pays et devrait conserver ce rôle.

“Toute annonce concernant le personnel sera faite directement par le président”, a déclaré un responsable de la Maison Blanche dans un communiqué adressé à Reuters lorsqu'il a été interrogé sur la sélection de Jay Clayton pour ce poste. “Toute information parue d'ici là n'est que pure spéculation.”

La décision de Trump de nommer un nouveau “tsar de l’IA” intervient après que des chercheurs en IA ont averti que les personnes développant cette technologie estimaient qu’elle pourrait tuer des êtres humains d’ici une décennie. Le mois dernier, Trump avait déclaré qu’il prévoyait de nommer un nouveau “tsar de l’IA” et de créer une “force de l’IA”, sans toutefois donner de détails sur ces initiatives ni sur la manière dont elles seraient mises en œuvre.

C’est la deuxième fois que Trump nomme un conseiller chargé de superviser les décisions relatives à l’IA au sein de l’administration. Le capital-risqueur David Sacks a occupé le poste de “tsar de l’IA” au début du second mandat de Trump, avant de quitter la Maison Blanche. M. Sacks continue de conseiller Trump sur l’IA et a participé mardi à une réunion avec le président et des dirigeants du secteur.

La nouvelle concernant la nomination d’un “tsar de l’IA” a été rapportée pour la première fois par CBS.