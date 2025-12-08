Trump déclare que Netflix et Paramount ne sont pas ses amis, alors que le conflit avec Warner Bros s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que ni Netflix ni Paramount Skydance ne sont de grands amis à lui, après que les deux sociétés ont fait une offre pour Warner Bros Discovery WBD.O .

"Je connais très bien ces entreprises. Je sais ce qu'elles font, mais je dois voir, je dois voir quel pourcentage du marché elles ont... aucune d'entre elles n'est particulièrement un grand ami à moi", a déclaré M. Trump lors d'une table ronde à la Maison Blanche.