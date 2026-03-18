Gaza: Israël intensifie ses attaques contre la police du Hamas, qui renforce son emprise

Des policiers palestiniens parlent alors qu'ils gèrent la circulation et surveillent les rues de Khan Younis

par Nidal al-Mughrabi et Mahmoud Issa et Dawoud Abu Alkas

Israël a tué près ‌d'une dizaine d'officiers de la police de Gaza cette semaine, ont rapporté les autorités de l'enclave palestinienne, alors que l'Etat hébreu intensifie ses attaques contre cette entité du Hamas que ​le groupe islamiste utilise pour rétablir sa gouvernance dans des zones qu'il contrôle.

La police du Hamas, composée de quelque 10.000 membres est devenue une pierre d'achoppement dans le plan de paix proposé par le président américain Donald Trump pour Gaza.

Le Hamas veut inclure ces officiers au sein d'une nouvelle force de police mise en place dans le cadre du deuxième ​plan de paix américain inauguré à la mi-janvier, ce qu'Israël rejette.

La deuxième phase du plan de paix américain intègre la démilitarisation du Hamas et la constitution d'un gouvernement de technocrates palestiniens, le Comité national pour l'administration de Gaza (CNAG), chargé de ​diriger l'enclave sans le Hamas, tandis que les troupes israéliennes doivent se retirer de la ⁠bande de Gaza.

Les discussions portant sur le désarmement du groupe islamiste ont été retardées en raison du conflit mené par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran, a ‌rapporté plus tôt Reuters.

MESURES DE PRÉCAUTIONS

A Gaza, des policiers majoritairement sans arme et vêtus d'uniforme bleu marine patrouillent le long de la jetée dans les territoires que le Hamas contrôle encore, selon les termes d'un accord de cessez-le-feu conclu en octobre, faisant suite à deux années de ​conflit.

Plus de 2.800 policiers gazaouis ont été tués depuis les attaques ‌du Hamas en Israël du 7 octobre 2023, selon Ismaïl Al-Thawabta, directeur du bureau des médias de Gaza, dirigé par le ⁠groupe islamiste.

Des dizaines de policiers ont été tués depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, dont 10 depuis le début du conflit entre l'Iran, Israël et les Etats-Unis, selon Ismaïl Al-Thawabta.

Pour tenter de réduire les pertes, des "ordres opérationnels et des mesures de précaution" ont été mises en place "afin de réduire les risques pour le personnel de police, dont des mouvements de ⁠réorganisations et de déploiement", a-t-il ajouté sans ‌donner plus de détails.

Israël déclare que ses frappes à Gaza qui ont touché des officiers de police visaient à éliminer toute menace du Hamas ⁠envers ses soldats. L'armée israélienne est déployée dans environ 53% du territoire de Gaza, qui est sous contrôle israélien.

Neuf agents de police du Hamas ont été tués dans une ‌frappe israélienne dimanche, selon des sources médicales. Les restes de la voiture bombardée et ensanglantée gisaient au milieu de la route, entourés de bâtiments détruits.

L'armée israélienne ⁠a dit avoir visé une cellule armée du Hamas qu'elle accuse de préparer une attaque sur des soldats israéliens, avançant ⁠pour sa part un bilan de 6 morts. ‌Ni le Hamas, ni l'armée israélienne n'ont répondu à une demande de commentaire.

Le Hamas accuse l'armée israélienne de viser des agents de police présentés par le groupe islamiste comme ayant ​vocation à maintenir la sécurité et la stabilité dans l'enclave, ce que rejette Israël.

"PERTURBER LES EFFORTS ‌SÉCURITAIRES DU HAMAS"

Selon l'analyste politique palestinien Reham Owda, les attaques israéliennes mettent en lumière les inquiétudes d'Israël envers la mainmise du Hamas sur les zones qu'il contrôle dans l'enclave palestinienne.

"Ces attaques visent à perturber les ​efforts sécuritaires du Hamas dans le territoire et véhiculent le message clair qu'Israël n'acceptera aucun rôle sécuritaire croissant du Hamas dans la bande de Gaza."

Au moins 670 personnes sont mortes dans des attaques israéliennes depuis le cessez-le-feu instauré en octobre, selon le ministère gazaoui de la Santé. L'armée israélienne rapporte que quatre de ses soldats ont été tués par ⁠des membres du Hamas sur la même période.

Une frappe aérienne d'Israël a tué mercredi un commandant du Hamas, Mohammad Abu Shahla, dans le sud de l'enclave à Khan Younès, selon des sources médicales du Hamas.

Dans la nuit de mardi à mercredi, deux hommes à moto ont blessé par balle un officier supérieur de la police du Hamas dans la ville de Gaza. Le Hamas attribue cette attaque à des "collaborateurs d'Israël".

Israël n'a pas effectué de commentaire dans l'immédiat.

Abdallah Al-Araisha, un Palestinien vivant dans un campement de tentes à Gaza, explique que la police aide à combattre le crime et à protéger les habitants dans l'enclave, où la majorité des deux millions de Palestiniens a été déplacée.

"Sans la police, nous serions perdus", ​dit-il.

(Version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)