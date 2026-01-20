Trump déclare que les États-Unis ont retiré 50 millions de barils de pétrole du Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que son administration avait retiré 50 millions de barils de pétrole du Venezuela et qu'elle en vendait une partie sur le marché libre.

"Nous avons retiré 50 millions de barils de pétrole du Venezuela au cours des quatre premiers jours. Il nous reste des millions de barils de pétrole. Nous les vendons sur le marché libre. Nous faisons baisser les prix du pétrole", a déclaré Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche.