Trump déclare que les États-Unis ont retiré 50 millions de barils de pétrole du Venezuela
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 21:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que son administration avait retiré 50 millions de barils de pétrole du Venezuela et qu'elle en vendait une partie sur le marché libre.

"Nous avons retiré 50 millions de barils de pétrole du Venezuela au cours des quatre premiers jours. Il nous reste des millions de barils de pétrole. Nous les vendons sur le marché libre. Nous faisons baisser les prix du pétrole", a déclaré Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche.

Pétrole et parapétrolier
Venezuela

Valeurs associées

CHEVRON
165,300 USD NYSE -0,60%
CONOCOPHILLIPS
95,570 USD NYSE -2,65%
EXXON MOBIL
130,480 USD NYSE +0,47%
Gaz naturel
3,57 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
32,055 USD NYSE -1,58%
Pétrole Brent
63,93 USD Ice Europ -0,39%
Pétrole WTI
59,54 USD Ice Europ +0,15%
VALERO ENERGY
184,780 USD NYSE +0,73%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

