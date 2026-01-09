Trump déclare que les États-Unis choisiront les entreprises pétrolières qui pourront investir au Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que son administration décidera quelles compagnies pétrolières sont autorisées à investir au Venezuela, soulignant l'approche pratique de Washington pour rouvrir le secteur pétrolier assiégé du pays.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer