Trump déclare que les États-Unis choisiront les entreprises pétrolières qui pourront investir au Venezuela

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que son administration décidera quelles compagnies pétrolières sont autorisées à investir au Venezuela, soulignant l'approche pratique de Washington pour rouvrir le secteur pétrolier assiégé du pays.