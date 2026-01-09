 Aller au contenu principal
Trump déclare que les entreprises pétrolières qui investissent au Venezuela obtiendront des garanties de sécurité
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 21:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que les compagnies pétrolières américaines cherchant à investir au Venezuela recevraient des garanties de sécurité, assurant leur protection lorsqu'elles opèrent dans le pays.

